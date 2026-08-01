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Taglio del nastro per il ponte ciclopedonale di via Barattona: opera attesa da 10 anni

Torna il collegamento tra Villaggio 1° Maggio, Grottarossa e Covignano

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
01 agosto 2026 13:19
Taglio del nastro per il ponte ciclopedonale di via Barattona: opera attesa da 10 anni - Il ponte di via Barattona, Rimini
Il ponte di via Barattona, Rimini
Rimini
Attualità
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Questa mattina (1° agosto), alle 11, taglio del nastro per il nuovo ponte ciclopedonale di via Barattona a Rimini, alla presenza del sindaco Jamil Sadegholvaad e dell'assessore Mattia Morolli. Per l'opera sono stati investiti circa 350.000 euro. Il nuovo ponte ciclopedonale, sul torrente Ausa, permette il ricongiungimento di via Montescudo (zona Villaggio 1° Maggio) con via Barattona e via Fornasara, tra Grottarossa e Covignano. Il collegamento era stato interrotto nel 2016. Il vecchio attraversamento, risalente all'Ottocento e nato per servire un'antica fornace di mattoni della zona, era stato demolito per le precarie condizioni di sicurezza. Il nuovo ponte, con impalcato in acciaio, si sviluppa per una luce di circa 26 metri e una larghezza di 3 metri, dimensioni pensate per consentire il transito in sicurezza sia dei pedoni che dei ciclisti. La struttura è stata progettata per resistere anche alle piene del torrente Ausa, Ai due estremi della struttura sono stati realizzati i percorsi di raccordo, con camminamenti larghi 3 metri, delimitati da staccionate in legno, che collegano il ponte a via Barattona e al nucleo abitato di via Montescudo, in prossimità del Bar Neri.

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