Tajani: “Noi contrari a qualsiasi tassa sugli affitti brevi”

“Sulla manovra decide la politica, non i grand commis”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani è tornato a esprimersi sulla questione della tassazione degli affitti brevi prevista nella manovra economica. “Siamo contrari a qualsiasi tassa – ha dichiarato – e adesso in Parlamento faremo di tutto per tornare allo stato attuale, ovvero nessuna imposta per chi affitta senza intermediari o tramite piattaforme”.

Tajani ha annunciato che Forza Italia presenterà emendamenti “a partire dal Senato” per eliminare la nuova tassa, “così come faremo sui dividendi”.

Il ministro ha poi sottolineato che “a volte sembra ci sia qualche grand commis al ministero delle Finanze che ha voglia di punire o reintrodurre tasse, ma decide la politica, non i grand commis”.

Sulla stessa linea anche il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo, che ha assicurato che “sugli affitti brevi si troverà una soluzione in Parlamento”.