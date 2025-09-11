Tajani: "Valuteremo le nuove proposte Ue di sanzioni a Israele"

Il ministro degli Esteri al Senato apre alla linea di von der Leyen e ricorda l’iniziativa congiunta con la Germania sui coloni violenti

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto in Senato con un’informativa sulla politica estera, ha dichiarato che l’Italia è pronta a prendere in esame le nuove misure contro Israele annunciate dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo discorso di ieri a Strasburgo.

«Siamo pronti a valutare, non appena verranno presentate in Consiglio, le ulteriori nuove proposte di sanzioni preannunciate dalla presidente», ha affermato Tajani.

Il titolare della Farnesina ha inoltre ricordato che, durante la riunione dei ministri degli Esteri dell’Unione europea svoltasi la scorsa settimana a Copenaghen, l’Italia e la Germania hanno avanzato la proposta di introdurre «nuove severe sanzioni ai coloni violenti». L’obiettivo, ha precisato, è inasprire le misure restrittive nei confronti di coloro che attaccano i villaggi palestinesi, colpendo anche comunità cristiane.