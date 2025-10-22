Talamello, camioncino si schianta contro il muro di un'abitazione: interviene l'elisoccorso

L'incidente è avvenuto nella via Alberti Ferrara, la strada che collega Cà Fusino a Campiano

Con il suo camioncino, è finito contro il muro di un'abitazione: un 80enne di Novafeltria è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato in ospedale con l'eliambulanza. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi (martedì 21 ottobre) a Talamello, sulla via Alberti Ferrara, la strada che collega Cà Fusino a Campiano e che viene usata come scorciatoia per bypassare la strada Marecchiese.

Da una prima ricostruzione, il camioncino è sbucato da una strada sterrata in discesa, per immettersi sulla via Alberti da Ferrara, ma per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito contro l'abitazione. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.