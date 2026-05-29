Talamello, inaugurato nuovo parcheggio: “Punto di partenza per Sentiero del Minatore e GeoPark”

L'area con 40 stalli di sosta

Nuovo parcheggio per Talamello: l'area di sosta è stata inaugurata oggi (29 maggio), alle 11, ed è stata realizzata nell’ambito del progetto Valmarecchia Geopark, grazie a un investimento complessivo di 675 mila euro, di cui oltre 539 mila provenienti dalla Strategia Nazionale Aree Interne. "Questo intervento - spiega l'amministrazione comunale talamellese - risponde a una necessità storica del nostro borgo, garantendo circa quaranta nuovi posti auto in una posizione strategica. Non si tratta solo di spazio, ma di una visione di lungo periodo: l’area è stata pensata per integrarsi armoniosamente nel paesaggio attraverso l’uso di pavimentazioni permeabili, aree verdi e servizi per la mobilità ciclistica, fungendo così da punto di partenza per esplorare il Sentiero del Minatore, il Monte Pio e l’intero sistema del Geopark".

Nel presentare l’infrastruttura alla cittadinanza, la sindaca Bianconi ha voluto rivolgere un ringraziamento "alla Regione Emilia-Romagna, all’Unione dei Comuni della Valmarecchia, ai progettisti, alle imprese esecutive, agli uffici comunali e a tutti coloro che, con il proprio lavoro e impegno, hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera attesa da tempo, fondamentale per il futuro del nostro borgo".

​Dopo l'inaugurazione del ponte, alle 11.30, la scuola primaria, alla presenza della dirigenza dell’Istituto Battelli, della sindaca e dell’amministrazione comunale, ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Francesco Tosi Beleffi finanziate dalla famiglia. "Premiare l’impegno dei nostri ragazzi significa riconoscere che lo sviluppo di un piccolo comune passa innegabilmente attraverso la capacità di costruire opportunità, di fare sistema e di investire sulle nuove generazioni. La giornata di oggi è dunque la dimostrazione che, con la giusta programmazione e la volontà di affrontare sfide annose, Talamello continua a crescere, custodendo la propria identità e aprendosi con fiducia ai nuovi traguardi che ci attendono", evidenzia l'amministrazione comunale.