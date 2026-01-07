Talamello, lo storico geometra del Comune Ivo Rossi va in pensione

"La sua competenza e il suo profondo senso del dovere hanno contribuito in modo concreto alla crescita e alla cura del nostro paese"

Il comune di Talamello saluta un pezzo della sua storia. Dopo oltre 40 anni di onorato servizio, il Geometra Ivo Rossi raggiunge il traguardo della pensione. "Nel corso di questi decenni Ivo ha rappresentato un punto di riferimento costante per l’Amministrazione, per i colleghi e per tutti i cittadini. La sua competenza, la sua disponibilità e il suo profondo senso del dovere hanno contribuito in modo concreto alla crescita e alla cura del nostro paese. L’Amministrazione comunale desidera esprimere gratitudine sincera per il lavoro svolto, per l’impegno quotidiano e per la dedizione dimostrate in ogni progetto. Gli auguriamo di cuore una pensione serena, ricca di soddisfazioni e di tempo da dedicare a ciò che ama. Grazie Ivo, Talamello ti è riconoscente", la nota pubblicata dal Comune di Talamello sui social.