Talamello si accende per San Lorenzo: arte, musica e magia sotto le stelle

Il 10 agosto, dalle 18:00, spettacoli itineranti, poesia, teatro e fuochi d’artificio

Il Comune di Talamello e la Pro Loco di Talamello sono lieti di presentare l’edizione 2025 della tradizionale Festa di San Lorenzo, in programma per il 10 agosto, a partire dalle ore 18:00. L’evento, molto atteso da residenti e dai visitatori, si svolgerà nel centro storico del paese, cornice ideale per una serata dedicata all’arte, alla musica e alla meraviglia.

Quest’anno la festa si rinnova con un'importante novità: il "Mini Festival di Spettacoli Itineranti", un percorso culturale pensato per coinvolgere adulti e bambini attraverso linguaggi espressivi diversi. I luoghi più suggestivi del centro storico di Talamello faranno da cornice agli spettacoli degli artisti. A partire dalle ore 19:00, Talamello si trasformerà in un palcoscenico diffuso con spettacoli comici, teatro parlato, concerti di cantautorato, racconti per l’infanzia, poesie musicate, performance di artisti di strada, maghi e cartomanti.

A descrivere lo spirito della serata è l’artista e musicista Antonio Ramberti, coinvolto nel progetto: “Il nostro è un percorso, una piccola via lattea fatta di musica, parole, espressioni, gesti, arte di strada, cantautorato, poesia e comicità. Una sera in cui si accenderà il carro stellare e tutto luccicherà come l’argento vivo. Naso all’insù e cuori spalancati, venite al mini festival di Talamello chissà che una cometa in giro da miliardi di anni non cada proprio tra i vostri piedi.”

A mezzanotte, il tradizionale spettacolo pirotecnico saluterà la notte di San Lorenzo in un’atmosfera sospesa, invitando tutti a volgere lo sguardo al cielo, per lasciarsi attraversare da un desiderio.

La Festa di San Lorenzo a Talamello rappresenta da sempre un momento di incontro e condivisione, e il programma di quest’anno promette di regalare ai partecipanti un’esperienza davvero speciale.