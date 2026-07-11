Talamello, tutto esaurito per il viaggio nel tango di “Fra Musiche e Luoghi”

Grande partecipazione al Terrazzo Panoramico con Lorenzo Munari e Anna Vezzani. Prossimo appuntamento il 17 luglio con la musica barocca veneziana

Dal “Teatro” sulla Valmarecchia, il Terrazzo Panoramico di Talamello ha fatto registrare il tutto esaurito per Quattro passi nel tango, secondo appuntamento di Fra Musiche e Luoghi 2026. Il piccolo teatro rivolto verso le dolci colline e le rocche della Valmarecchia, ha registrato il tutto esaurito con un pubblico attento e caloroso. Lorenzo Munari e Anna Vezzani hanno guidato il pubblico con l’esecuzione di alcuni tanghi fra i più noti, presentandone le storie e le curiosità. Il programma ha spaziato da pagine meno conosciute, come El Gaucho del bolognese Ettore Ballotta ed El corazón al sur della compositrice argentina Eladia Blázquez, ai grandi classici del repertorio, tra cui Por una cabeza, Chiquilín de Bachín, La Cumparsita, Oblivion e Adiós Muchachos. Come ha ricordato la Sindaca di Talamello Anna Maria Bianconi nel suo saluto iniziale, “la musica è sempre una buona ragione” per passare una bella serata d’estate, accompagnata dal canto delle cicale, con una temperatura gradevole e buona musica, in un clima di semplicità e partecipazione.

Prossimo appuntamento a Talamello con “Musici e Virtuose”, il 17 luglio con un concerto dedicato alla musica barocca in stile veneziano. "Fra Musiche e Luoghi" è promossa da Jupiter – Fra le Note La Musica APS e dai San Marino International Music Summer Courses & Fest, con il patrocinio del Comune di Talamello e il sostegno di RivieraBanca.