Tampona auto e scappa: incidente alle porte di Novafeltria, traffico rallentato

Sul posto personale della Polizia Stradale e della Croce Verde di Novafeltria

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (giovedì 6 novembre), intorno alle 16, sulla strada Marecchiese, in località Borgnano a Campiano di Talamello, poco prima di Novafeltria. In un momento in cui il traffico in direzione Rimini-Novafeltria stava rallentando, una Volkswagen Golf di colore nera ha tamponato una Volkswagen Touran a bordo della quale viaggiavano padre, madre e due figlie; secondo quanto ricostruito, la Golf ha proseguito la marcia senza fermarsi. Sul posto personale della Polizia Stradale e della Croce Verde di Novafeltria, che ha portato in ospedale i due adulti che viaggiavano sulla Touran, per accertamenti medici. Il traffico ha subito rallentamenti e si sono formate della code. La situazione è tornata presto alla normalità.