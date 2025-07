Tampona un'auto in via Montescudo e rovina sull'asfalto: motociclista trasportato in ospedale

La dinamica dello schianto è al vaglio degli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Riccione

Un motociclista 50enne è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto mercoledì pomeriggio, intorno alle 16:30, lungo via Montescudo, all’altezza dell’incrocio con via Moreta.



Secondo una prima ricostruzione, l’uomo viaggiava in direzione Montescudo–Rimini in sella a una moto Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un’Audi Q2 guidata da una donna che, a quanto pare, stava effettuando una svolta a sinistra.



A seguito dell’impatto, il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, inizialmente anche con l’elimedica, poi fatta rientrare. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale "Infermi" di Rimini.



La conducente dell’auto, colta da un malore dopo l’incidente, è stata assistita dal personale sanitario. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Locale di Riccione, reparto infortunistica.