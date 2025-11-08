Tamponamento a catena in autostrada, 7 persone soccorse

Una è stata estratta dall'abitacolo dell'auto dai Vigili del Fuoco

Nella tarda serata di venerdì (7 novembre) diverse automobili, almeno cinque, sono state coinvolte in un tamponamento a catena sull'A14. I fatti sono avvenuti nella corsia nord, al km 105, nel territorio di Cesena, intorno alle 23. Sette le persone assistite dal personale medico, dopo l'incidente: una è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra da Rimini e una da Cesena. I pompieri hanno messo in sicurezza le auto, mentre la Polizia Stradale ha disposto la chiusura al traffico dell'autostrada in corsia Nord, per consentire le operazioni di soccorso.