Tamponamento a Rimini, traffico in tilt tra via Ugo Bassi e via Tripoli

Incidente tra due auto: lievi conseguenze per una coppia di anziani, code e disagi alla circolazione

Un incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato questa mattina, venerdì 12 giugno, a Rimini.

Intorno alle 10.30 all'incrocio tra via Ugo Bassi e Via Tripoli in direzione Riccione. Una Mini con a bordo una coppia di anziani, è stata tamponata, in maniera pare leggera, da una Renault Scenic. Entrambi i mezzi provenivano da via Tripoli e stavano impegnando lo svincolo alla rotonda tra le due vie, in direzione sud.

Sul posto due ambulanze per assistere gli anziani a bordo della Mini.

Forti ripercussioni sulla circolazione con lunghe code in un incrocio molto trafficato soprattutto nelle ore di punta.