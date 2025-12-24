Tamponamento sulla A1: 11 km di coda verso Roma, riaperto il tratto chiuso tra Orte e il bivio per la Diramazione Roma Nord

Autostrada riaperta, ma traffico ancora congestionato: consigli per chi proviene da Firenze

Alle 9:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord, in direzione Roma, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 525.

Attualmente il traffico transita sulla sola corsia di sorpasso e si registrano 11 km di coda verso Roma. Sul posto sono impegnati i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 5° Direzione di Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia per completare le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo coinvolto.

Autostrade per l’Italia fornisce indicazioni per gli automobilisti: gli utenti provenienti da Firenze e diretti verso Roma sono invitati a uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia fino alla città, e raggiungere l’area metropolitana. Chi proviene da Firenze e prosegue verso Napoli può uscire a Orte, percorrere la SS2 Cassia, successivamente il G.R.A., e rientrare infine sulla A1.

Il traffico dovrebbe lentamente tornare alla normalità nelle prossime ore, ma si raccomanda prudenza e pazienza lungo il tratto interessato.