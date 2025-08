Tancredi e Catella ricorrono al riesame contro gli arresti domiciliari

Il gip parla di un “patto corruttivo sul Pirellino”. Nelle carte dell’inchiesta intercettazioni e accuse sul sistema urbanistico milanese

L’ex assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, e il ceo di Coima, Manfredi Catella, hanno annunciato ricorso al Tribunale del Riesame contro la misura degli arresti domiciliari disposta dal gip su richiesta della Procura di Milano. L’indagine, che scuote il settore urbanistico cittadino, ruota attorno a quello che il giudice definisce un “patto corruttivo sul Pirellino”, l’ex sede della Regione Lombardia oggetto di un importante progetto di riqualificazione.

Nell’ordinanza emergono numerosi dettagli sulle presunte irregolarità. Tra le prove, alcune intercettazioni nelle quali Tancredi, rivolgendosi al presidente della Commissione Paesaggio Marinoni, afferma: «So che sei in conflitto di interessi». In altre conversazioni l’ex assessore parla della necessità di dare una “spolverata di edilizia sociale” per mascherare, secondo gli inquirenti, operazioni speculative.

La vicenda ha inevitabilmente riverberi politici nazionali. In Calabria, durante gli Stati generali di Forza Italia, è stato discusso anche il caso che vede coinvolto il governatore Roberto Occhiuto. Nelle Marche, invece, le coalizioni hanno di fatto anticipato l’apertura della campagna elettorale: pesa il caso Ricci e tutti i leader si preparano a scendere in campo.

Tancredi e Catella, attraverso i rispettivi legali, respingono ogni accusa e puntano a far cadere la misura cautelare davanti ai giudici del Riesame, che dovranno pronunciarsi nei prossimi giorni.