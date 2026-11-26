Tangible entra tra i Leader della crescita 2027: l’agenzia di Santarcangelo cresce del 43% in tre anni

L’azienda di design strategico e service design è al 453° posto nella classifica del Sole 24 Ore e Statista. È l’unica realtà specializzata in experience e service design presente nell’elenco.

Il fatturato cresce del 43% in tre anni e l’agenzia entra nella classifica delle 500 imprese italiane con il maggiore incremento dei ricavi. Tangible, società di design strategico e service design con sede a Santarcangelo di Romagna, è tra i Leader della crescita 2027, la graduatoria pubblicata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista.

Tra il 2022 e il 2025 l’azienda ha registrato una crescita media annua dei ricavi del 12,8%. Un andamento che, secondo la società, è stato prevalentemente organico. Le stime per il 2026 indicano che il trend proseguirà anche quest’anno, con un incremento in linea o superiore alla media del triennio. La classifica, arrivata alla nona edizione, raccoglie le 500 aziende italiane che hanno registrato la maggiore crescita dei ricavi nel periodo considerato tra quelle candidate. Le imprese devono essere indipendenti e presentare ricavi dichiarati dalla direzione aziendale e verificati da Statista.

Tangible si posiziona al 453° posto su 500 e al 31° tra le aziende dell’Emilia-Romagna. È inoltre l’unica realtà presente nella graduatoria specializzata in experience e service design. L’agenzia è nata nel 2004, quando il fondatore Nicolò Volpato aveva 21 anni e lavorava da una scrivania accanto a casa. Oggi il gruppo conta quasi 30 persone tra soci, dipendenti e collaboratori. La crescita è stata costruita gradualmente, con l’obiettivo di ampliare l’organico in modo sostenibile e creare posti di lavoro stabili.

Anche il modello di business segue questa impostazione: i ricavi provengono dai progetti realizzati dal team, mentre i subappalti, utilizzati nei lavori che uniscono design e sviluppo, restano sotto il 5% del fatturato.

«Siamo una società di design indipendente e questo ci offre la libertà e la responsabilità di determinare la nostra traiettoria di crescita in modo autonomo – sottolinea Nicolò Volpato, CEO e founder di Tangible –. Non abbiamo scelto la scala, né la crescita con strappi ed exit. Siamo una “stay-up”: perseguiamo la continuità nel tempo, prendendoci cura delle persone che portiamo a bordo e della qualità dei progetti che seguiamo. Vedere questa scelta riconosciuta in una classifica nazionale ci dice che si può crescere anche così». Il riconoscimento arriva in un anno in cui Tangible ha ricevuto la Menzione d’Onore al XXIX Premio Compasso d’Oro ADI per il Modello di sito web informativo per le aziende sanitarie locali, realizzato con Designers Italia per il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.