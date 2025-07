Tango e musica sudamericana incanteranno l’Arena Francesca da Rimini

Sabato 2 agosto, il concerto-spettacolo "Tango sotto le stelle-Il vento della Pampa"

Una serata di raffinata suggestione culturale e musicale andrà in scena a Rimini sabato 2 agosto 2025 alle ore 21:00, presso l’Arena Francesca da Rimini, con il concerto-spettacolo "Tango sotto le stelle – Il vento della Pampa". L'evento, che unisce l'intensità del tango argentino con la potenza espressiva della musica colta sudamericana, è parte del ciclo estivo "Suoni e Parole – Un simposio informale sotto la Luna", ideato e diretto dal Maestro Raffaello Bellavista, pianista, baritono e compositore romagnolo tra i più versatili della sua generazione, che proporrà un raffinato repertorio di musica classica argentina, spaziando dalle radici di Villoldo e le sue milonghe, fino alla contemporaneità visionaria di Ginastera e Piazzolla.

Sul palco, insieme a Bellavista: Luca Vassura, fisarmonicista di talento, darà voce allo spirito più autentico del tango; Stefania Cattani, cantante dalla vocalità intensa, interpreterà testi e melodie che raccontano la storia del popolo argentino; la coppia di ballerini Sara Plazzi e Cristian Servidei, tangueri di grande esperienza, porterà in scena la passione e l’eleganza del ballo argentino per eccellenza. La performance si preannuncia come un’esperienza immersiva, che intreccia musica dal vivo, danza teatrale e narrazione cultura.





Una notte di emozioni e bellezza sotto il cielo di Rimini

"Tango sotto le Stelle" sarà molto più di un concerto: una celebrazione della musica come linguaggio universale, capace di abbattere confini geografici ed emotivi. Un omaggio alla cultura argentina e alla capacità della Romagna di farsi crocevia di arte, passione e incontro tra le genti.Una serata sotto le stelle, con il vento della Pampa che soffia tra le note. Il concerto sarà ad ingresso a offerta libera per permettere a tutti di partecipare. L’iniziativa si inserisce nel progetto più ampio di diffusione della cultura musicale in contesti informali e accessibili, promosso dall’Accademia del Melo Silvestre APS con il contributo del Comune di Rimini, e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.