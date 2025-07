Tanti vip al Palace Hotel per il Premio Antonio Batani

Premiati Gianluigi Nuzzi, Pietro Senaldi e Simona Ventura

Si è svolto ieri sera (lunedì 7 luglio), al Palace Hotel di Milano Marittima, la sedicesima edizione del Premio Internazionale “Antonio Batani” al giornalismo. L’evento, nato da un’idea di Antonio Batani, fondatore del Gruppo Batani Select Hotels, la famiglia proprietaria anche del Palace Hotel. è stato condotto da Massimo Giletti.

Il Premio ha acceso i riflettori sulla cultura, sul giornalismo e sull’arte, premiando Pietro Senaldi e Simona Ventura. Dopo il ricevimento degli invitati, circa trecento persone, si sono portati sulla spiaggia dell'hotel per un aperitivo al tramonto con la musica del Satin Girls Show Giulia Regain DJ e Mariella Papanaga, violinista e cantante. Mentre l’intrattenimento musicale dopo la cena di gala c'è stata l' esibizione di Alessandro Ristori and The Portofinos.

Tra gli invitati, oltre ai premiati, erano presenti: Valeria Marini, Nek, Luca Onestini, Arrigo Sacchi, Beppe Boni, l'Assessore Regionale al Turismo Roberta Frisoni, l'ex Presidente della Regione Stefano Bonaccini e tanti altri.

Padrona di casa, come da tradiszione, Paola Batani, insieme alla sorella Cristina e alla mamma Luciana, ha voluto ringraziare tutti i collaboratori che hanno segnato la storia del Palace e del Gruppo Batani Select Hotels.

Ballante