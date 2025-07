Tanto sport nel weekend della Notte Rosa: ecco gli eventi in programma

Notte Rosa è anche movimento e natura: gli eventi sportivi nel dettaglio

La Notte Rosa 2025 non sarà solo musica e spettacolo, ma anche sport e benessere. Dal 20 al 22 giugno, l’intera Romagna si animerà con eventi che uniscono movimento e natura.

Il 20 giugno, a Torre Pedrera di Rimini, con partenza alle 19.30, andrà in scena la 7° edizione della corsa della Notte Rosa, una manifestazione ludico motoria aperta a tutti che si snoda sullo splendido lungomare tra Torre Pedrera e Viserbella al ritmo Dance della Notte Rosa. Una giornata all'insegna dello sport e del benessere in collaborazione con il Golden Club Rimini. Non è necessario essere atleti professionisti per partecipare, l’evento è aperto a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza.

A Riccione la spiaggia libera di Piazzale San Martino ospiterà sabato 21 giugno “Goovi Summer Wave”: Michelle Hunziker guiderà due sessioni di allenamento in riva al mare insieme ai trainer Paolo Zotta e Vanessa Villa. Un appuntamento all’insegna del benessere e del self-love, con tanto di aree beauty, consulenze skincare, gadget e cocktail energizzanti.

A Coriano Benessere Shiatsu organizza la domenica all’alba una passeggiata tra wellness e natura, per una camminata di circa 6 km.



A Bertinoro, il 21 giugno, farà tappa la rievocazione storica della Mille Miglia in moto, riservata a motociclette d’epoca: un viaggio lento e affascinante tra i Borghi più belli d’Italia, nel cuore di una terra da sempre legata ai motori, che farà rotta anche su Verucchio e gli altri comuni del circondario con eventi ed iniziative ad hoc.

Domenica 22, sempre a Bertinoro, è in programma una passeggiata nel territorio per raggiungere il Santuario della Madonna delle Grazie a Casticciano con il naturalista Eddi Bisulli, che compirà un viaggio attraverso le scoperte botaniche di Leonardo Da Vinci. Gli amanti delle due ruote potranno invece cimentarsi in un’escursione in bici.



Dal 20 al 22 giugno le acque di Cervia e Milano Marittima ospiteranno anche il Grand Prix Offshore, una tappa spettacolare del Campionato del Mondo di motonautica. Emozioni ad alta velocità, dj set, mercatini e un evento nell’evento: il party celebrativo per i 20 anni della Notte Rosa, con musica firmata da Radio Studio Delta e DJ Trizza.

Milano Marittima, sabato 21 giugno, dedicherà ad Arrigo Sacchi la proiezione del docufilm “La favola di un visionario”, con la presenza in sala dell’allenatore e dei protagonisti della sua lunga carriera.



A Cervia tanti appuntamenti per immergersi nella natura. Il 21 giugno è in programma una escursione guidata in canoa con partenza dal Canale del Pino, più comunemente conosciuto come il Canalino di Milano Marittima, fino alla Salina di Cervia. Domenica 22 giugno alle 6.30 si partirà per un’escursione in barca nella Salina, immersi nel silenzio e nella natura, seguita da una colazione genuina.



Il 21 giugno la piazza del Castello Estense di Mesola si veste di rosa per promuovere l’evento della notte rosa. Tale allestimento farà da cornice ad un evento sportivo di boxing dilettantistica, in collaborazione con Massimiliano Duran (ex campione del mondo), Pro Loco di Mesola e varie associazioni e palestre dilettantistiche del territorio.