Tari, fronte comune Uil-Forza Italia: "Stop alla stangata del 13,5%"

"Inaccettabile chiedere di più per un servizio che non cambia"

Dopo la presa di posizione della Uil di Rimini contro il previsto aumento della Tari del 7% nel 2026, Forza Italia esprime pieno sostegno alle critiche del sindacato. Il segretario cittadino Davide Frisoni definisce il rincaro, che porterebbe l'aumento complessivo al 13,54% in due anni, una "stangata" per cittadini e imprese.

Secondo Frisoni, è inaccettabile continuare ad aumentare le tariffe senza un miglioramento del servizio. Il partito punta inoltre il dito contro la gestione del servizio rifiuti, prorogata da oltre dieci anni, e chiede al Comune di indire una gara pubblica per l'affidamento, ritenendola l'unica soluzione per garantire maggiore efficienza e tariffe più eque.