Tariffe telefoniche in aumento: fino a 60 euro in più l’anno

Le associazioni ricordano che, in caso di modifica contrattuale, è possibile recedere gratuitamente e cambiare operatore

Nuovi rincari per la telefonia da gennaio 2026. Secondo Codacons, i principali operatori hanno applicato aumenti unilaterali da 1 a 5 euro al mese su linee fisse e mobili, con un impatto annuo tra 12 e 60 euro per utenza. Assium avverte: l’effetto sui consumatori è rilevante, vista una spesa complessiva di 22,6 miliardi l’anno. Le associazioni ricordano che, in caso di modifica contrattuale, è possibile recedere gratuitamente e cambiare operatore.