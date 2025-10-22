Tassa sugli affitti brevi, banche e tagli: alta tensione sulla manovra
La Lega insiste sul credito. Giorgetti oggi alla Camera per il question time
Tassa sugli affitti brevi, contributo straordinario delle banche, tagli ai ministeri: la tensione resta alta nel centrodestra sulla manovra finanziaria. Il testo, approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri, non è ancora approdato in Parlamento, ma già divide la maggioranza.
Forza Italia mantiene le sue riserve, in particolare sulla tassazione degli affitti brevi e sul prelievo sugli istituti di credito, considerato un intervento “poco equilibrato”. La Lega, invece, rilancia il fronte del credito, spingendo per misure più incisive a sostegno di famiglie e imprese colpite dal caro mutui.
Sul tavolo anche la questione dei tagli ai ministeri, necessari per mantenere i saldi di bilancio, ma che rischiano di alimentare nuove tensioni interne.
Oggi il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è atteso alla Camera per il question time, occasione in cui potrebbe chiarire la linea del governo sui punti più contestati della legge di bilancio.