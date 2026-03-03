“Tasse!!? Ce le racconta il commercialista”: la scuola incontra i professionisti

Decine di incontri nelle scuole della provincia con lezioni e materiali didattici dedicati

La scuola primaria Luigi Ferrari di Rimini ha ospitato questa mattina l’appuntamento del progetto Tasse!!? Ce le racconta il commercialista messo a punto dalla Fondazione Dottori Commercialisti di Rimini per sensibilizzare le giovani generazioni ad un dovere nei confronti dello Stato e della società.

Alla scuola riminese c’è stato l’intervento della commercialista Elena Brozzi. Complessivamente saranno una decina le giornate comprese nel progetto e che si svolgeranno nelle classi elementari dell’intera Provincia. Una quindicina di commercialisti della Provincia hanno aderito e volontariamente si recano nelle scuole per raccontarne le finalità e saranno ’maestri per un giorno’.

Durante la giornata vengono distribuiti e condivisi un cartone animato, una serie di slides, un piccolo libretto e un attestato di partecipazione. Si aggiunge una vera e propria lezione, durante la quale i professionisti spiegheranno ai bambini di quarta e quinta elementare cosa sono le tasse, perché sono importanti e qual è il valore della legalità fiscale.

“Il dovere di pagare le tasse in proporzione ai propri redditi – spiega la Fondazione Commercialisti –deve radicarsi maggiormente nella società e i bambini colgono pienamente questo messaggio e comprendono un dovere che garantisce i preziosi servizi pubblici. Mentre quotidianamente li diffondiamo ai nostri clienti, crediamo utile farlo anche nelle scuole del territorio”.