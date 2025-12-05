Tatiana è viva, ritrovata dopo giorni: era nascosta nella mansarda di un conoscente indagato per sequestro

La 27enne è a Nardò, nella casa dell'uomo che l'aveva vista per ultimo

Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni di cui non si avevano più notizie, è stata ritrovata viva e in buone condizioni. La svolta è arrivata ieri sera, quando i Carabinieri l’hanno individuata a Nardò, all’interno della mansarda di un amico trentenne di origini rumene, che sarebbe stato l’ultimo ad averla incontrata prima della scomparsa.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’uomo è attualmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di sequestro di persona. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo le circostanze che hanno portato alla scomparsa della giovane e al suo ritrovamento.

Tatiana è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti di rito. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda.