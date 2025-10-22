Tavolo prenotato per 20, nessuno si presenta: il ristoratore, "Basta, chiediamo la carta di credito"

La vicenda raccontata sui social da La Sangiovesa, nota osteria di Santarcangelo

Una prenotazione per 20, ma all'ora concordata non si è presentato nessuno. È quanto accaduto domenica sera all'Osteria La Sangiovesa di Santarcangelo, come raccontato dalla proprietà del locale in un post sui social. Secondo quanto riferito sul post, nessuno si è presentato, ma non c'è stata neanche una telefonata o un messaggio per avvisare lo staff dell'imprevista assenza. Così, la proprietà ha deciso di cambiare e di chiedere il numero della carta di credito per poter effettuare le prenotazioni: "Non per diffidenza, ma per rispetto. Per chi lavora, per chi prenota con serietà e per chi non trova posto perché qualcun altro non ha avvisato", si legge nel post. Così chi si prenota, ma non si presenta senza avvisare, si vede addebitata una penale. Una scelta che ha diviso il popolo dei social. Qualcuno suggerisce una scelta meno drastica: in caso di irreperibilità di chi prenota, dopo un lasso di tempo cancellare la prenotazione e assegnare il tavolo ad altri clienti. Tanti hanno invece dato ragione alla proprietà del locale.