Tavullia celebra la Virgo Fidelis: festa per i Carabinieri

Illuminazione speciale, musica della Banda di Colombarone e convivio al termine della celebrazione

Domenica 23 novembre, l'Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. Intitolata al Carabiniere M.O. Robusto Antonelli di Tavullia della quale è Presidente il Brig. in congedo Mario Gabanini, ha festeggiato la Virgo Fidelis patrona dell'Arma dei Carabinieri.

Tutti i soci, Effettivi, Simpatizzanti, Volontari e le Benemetite con molti dei loro familiari, nonché il Presidente della Giunta Comunale di Tavullia Michele Matteucci e due sottufficiali in servizio della Stazione Carabinieri di Tavullia, Maresciallo Eleonora Conforti e Brigadiere Michela Novelletto hanno partecipato alla Santa Messa officiata dal parroco Don Andrea Marescotti e dal Diacono (prossimo sacerdote) Don Luigi Signoretti.

Per l'occasione, il socio Silvano Latteo ha fatto installare un’illuminazione particolare rosso e blu che rispecchiano i colori dell' Arma. L'illuminazione è stata fornita dalla Società DTS dei fratelli Latteo di Misano Adriatico ed è stata messa in opera dal tecnico Domizio Leardini e dal figlio Emanuele.

Durante la Messa la Banda musicale di Colombarone e Fiorenzuola di Focara, ha suonato diversi motivi ed al termine della funzione religiosa ha accompagnato il corteo dei Carabinieri in congedo fino al monumento del C.re Robusto Antonelli dove è stata depositata una corona di alloro. Per terminare la giornata festiva tutti i partecipanti si sono ritrovati al Ristorante La Nuova Fazenda di Cappone di Vallefoglia ai quali è stato servito, da personale gentilissimo, un lauto pranzo.



Ballante