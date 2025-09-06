Tavullia in Moto 2025: navette gratuite da Gabicce, Cattolica e Misano per tre giorni di festa

Il programma si aprirà giovedì 11 settembre con la serata inaugurale dedicata alla VR46

Le stelle del motociclismo mondiale tornano a Tavullia per l’edizione 2025 di “Tavullia in Moto”, in programma dall’11 al 13 settembre in piazza Dante Alighieri. Tre giorni di eventi che anticipano il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e che vedranno protagonisti i piloti della VR46 Riders Academy, tra cui Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, Celestino Vietti, Andrea Migno e il giovane Lorenzo Pritelli.

Il programma si aprirà giovedì 11 settembre con la serata inaugurale dedicata alla VR46, per proseguire venerdì con l’esposizione di moto storiche e moderne e il concerto dei Moka Club. Sabato 13 settembre è previsto il gran finale con Alessandro Delbianco e Yari Montella, la Night of Guitar con Portera, Scarpato, Poggipollini e Bagnoli, e lo spettacolo pirotecnico che chiuderà la manifestazione.

Per agevolare il pubblico è stato attivato un servizio gratuito di bus navetta 46 bis con collegamenti da Gabicce Mare, Cattolica, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano verso Tavullia. Le corse partiranno ogni ora dalle 17:48 fino alle 23:48, con rientro da Tavullia dalle 18:30 fino alle 00:30. Da Riccione e Misano sarà possibile raggiungere la festa utilizzando la linea 125 fino a Cattolica (Le Navi) e poi proseguendo con la navetta. Un servizio pensato per garantire a tutti la possibilità di partecipare in sicurezza alla grande festa di Tavullia in Moto.

Il servizio gratuito di bus navetta 46 bis prevede collegamenti da Gabicce Mare, Cattolica e San Giovanni in Marignano verso Tavullia con diverse fermate: Gabicce Mare (azienda turistica) alle 17:48, 18:48, 19:48, 20:48, 21:48, 22:48 e 23:48; Gabicce Mare (chiesa) alle 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50 e 23:50; Cattolica (Garibaldi – Chiesa) alle 17:53, 18:53, 19:53, 20:53, 21:53, 22:53 e 23:53; Cattolica (Mazzini – finanza) alle 17:55, 18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55 e 23:55; Cattolica (Le Navi fermata 71) alle 18:01, 19:01, 20:01, 21:01, 22:01, 23:01 e 00:01; Misano (Oliviero) alle 18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05, 23:05 e 00:05; San Giovanni in Marignano (comune) alle 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15, 23:15 e 00:15, con arrivo a Tavullia rispettivamente alle 18:24, 19:24, 20:24, 21:24, 22:24, 23:24 e 00:24.