Teatro e mito a Santarcangelo di Romagna: Baubo celebra la Giornata della donna

Domenica 8 marzo alla Celletta Zampeschi lettura scenica tra musica e tradizione mitologica

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Pro Loco Santarcangelo di Romagna propone un evento che intreccia teatro, musica e mito per celebrare l'energia femminile nella sua forma più autentica e libera.

Domenica 8 marzo 2026, alle ore 16:30, la Celletta Zampeschi ospiterà "Baubo – la dea sporcacciona", lettura scenica in musica che vede protagoniste le voci e i corpi di Lucie Ferrini e Alex Magnani, con la partecipazione di Nicoletta Mazza e le luci di Emanuele Morigi.

Al centro della narrazione vi è la figura di Baubo, antica dea della fertilità e dell'oscenità, risalente al 400 a.C. e legata ai misteri Eleusini. Baubo incarna un'energia ancestrale, un riso liberatorio e una saggezza senza censure, capace di sovvertire l'ordine costituito con la forza del corpo e della risata.

Nello spettacolo Baubo incontra Demetra, la dea madre disperata per il rapimento della figlia Persefone. Con una risata, un gesto irriverente e una forza vitale inarrestabile, Baubo restituirà a Demetra il coraggio e l'energia per continuare la sua ricerca.

Un racconto che parla di corpi, risate e libertà, per riscoprire attraverso il mito antico temi sorprendentemente contemporanei: il diritto alla gioia, la potenza del femminile e la capacità di rigenerarsi attraverso la comunità e il riso.