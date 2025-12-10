Teatro e poesia napoletana in scena con Toni Servillo

Giovedì e venerdì alla Sala Granturismo e al Cinepalace un doppio omaggio a Enzo Moscato

Sale l’attesa a Riccione per l’arrivo di Toni Servillo che da domani sera, giovedì 11 dicembre, sarà protagonista di un doppio appuntamento dedicato all’opera e all’eredità poetica di Enzo Moscato, nel trentennale di una collaborazione che ha segnato la scena teatrale napoletana.

Nel frattempo Riccione Teatro annuncia che sono ancora disponibili i biglietti per entrambe le serate acquistabili su TicketOne e presso lo Iat del Palazzo del Turismo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (sabato e domenica orario continuato 9-17).



Le due serate rappresentano un’occasione preziosa per incontrare uno dei più grandi interpreti italiani e riscoprire, attraverso la sua voce e la sua presenza scenica, la forza poetica di Enzo Moscato.

L’11 e 12 dicembre: “Partitura” alla Sala Granturismo

Il doppio appuntamento con Servillo è in programma domani, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, alle 21:15, alla Sala Granturismo. L'attore leggerà brani tratti da Partitura – Viaggio immaginario, e ostile, di Giacomo Leopardi nel ventre di Partenope, l’atto unico scritto da Moscato per lui nel 1987, agli albori di Teatri Uniti.

Un testo visionario e lirico che immagina un Leopardi immerso nella Napoli dolente e vitale dell’epoca: un “prodigio di scrittura” che inaugurò la lunga collaborazione tra i due artisti, portando nel 1988 alla prima messa in scena diretta e interpretata da Servillo. Partitura è considerata oggi un’opera-simbolo del teatro poetico di Moscato, capace di intrecciare linguaggi e tempi diversi e di restituire la complessità emotiva e culturale della città partenopea.

Il 12 dicembre la proiezione del film “Rasoi” al Cinepalace

Il viaggio nell’universo creativo di Moscato prosegue venerdì 12 dicembre alle 18 con la proiezione al Cinepalace di Rasoi, film diretto da Mario Martone e Toni Servillo nel 1993.

Nato dall’intreccio del poemetto Litoranea e di alcune pagine di Partitura, Rasoi fu prima uno spettacolo manifesto di Teatri Uniti – dal debutto al Teatro Valle nel 1991 fino a una lunga tournée internazionale – e poi un film di culto, recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e presentato alla Festa del Cinema di Roma.

In sala saranno presenti Toni Servillo e Angelo Curti.



