Teatro e tradizione, gli appuntamenti del weekend in Valconca

Commedie dialettali e spettacoli teatrali in programma a Montefiore Conca, Montescudo, Monte Colombo e San Giovanni in Marignano

Tanti gli eventi in Valconca nei prossimi giorni

Cattolica



Cattolica apre e accompagna la settimana con un calendario particolarmente ricco. Mercoledì 18 febbraio alle ore 17.00, al Centro Culturale Polivalente, torna “Leggiamo una storia”, rassegna di letture dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, un pomeriggio fatto di racconti, fantasia e scoperta. Venerdì 20 febbraio alle 17.30, sempre al Centro Culturale Polivalente, spazio alla riflessione con l’incontro della rassegna “Autori al CENTRO”, che vedrà la presentazione del libro “L'Africa è vicina. Una storia che ci riguarda: ieri, oggi, domani” di Maurizio Lugli, un’occasione per approfondire temi di attualità e memoria storica. Sabato 21 febbraio alle 10.00 la rassegna “Leggiamo una storia” si rivolge invece ai più piccoli, da 0 a 3 anni, con un appuntamento pensato per avvicinare anche i piccolissimi al mondo dei libri. Domenica 22 febbraio la città si anima fin dal mattino con l’esposizione di auto e moto d’epoca in Piazza Primo Maggio, a partire dalle 9.30, a cura del Club Amici Automoto Storiche Cattolica. Nel pomeriggio, alle 16.00 al Museo della Regina, i bambini potranno diventare artisti per un giorno con “PreistoricArt”, laboratorio dedicato al mondo figurativo della preistoria, tra tecniche primitive e colori naturali. La giornata si chiude alle 18.00 al Teatro della Regina con la “Grande Soiree’ de Danse – International Ballet Gala”, un evento di prestigio che porterà sul palco alcune tra le principali compagnie europee di danza, con coreografie esclusive e interpreti di altissimo livello.

Montefiore Conca



Sabato 21 febbraio alle ore 21.00 il Teatro Malatesta ospita, nell’ambito della rassegna “Rumagna marzulena 2026”, la commedia dialettale “A Sin sgrazied o fortuned” portata in scena dalla Compagnia I Senza Prescia. Scritta da Massimo Renzi e diretta da Marino Longhi, la commedia in tre atti promette risate e riflessioni, mantenendo viva la tradizione del teatro romagnolo. L’ingresso è di 8 euro, gratuito per i bambini fino ai 10 anni.

Montescudo – Monte Colombo



Il territorio propone due appuntamenti teatrali di grande interesse. Sabato 21 febbraio alle 21.00, al Teatro Rosaspina di Montescudo, la compagnia Qui ad San Zili porta in scena “E misteri ad villa Corbelli”, due atti comici in dialetto romagnolo liberamente tratti da un testo di Antonio Guidetti. Domenica 22 febbraio il Rosaspina ospita invece, alle 18.00, “Zitti tutti!”, testo teatrale scritto nel 1993 in lingua romagnola da Raffaello Baldini, poeta di Santarcangelo di Romagna: uno spettacolo che unisce ironia e profondità, con ingresso a 12 euro e tariffa ridotta per i residenti. Sempre domenica, alle 16.30, il Teatro Leo Amici di Monte Colombo accoglie “Sicuramente Amici”, uno spettacolo capace di riportare in vita sul palcoscenico le storie di grandi personaggi della storia, tra narrazione e suggestione.

San Giovanni in Marignano

Sabato 21 febbraio alle ore 21.00 il Teatro Massari ospita “A Cyrano”, portato in scena dalla compagnia Gli Scarrozzanti in collaborazione con ScenAperta. Lo spettacolo è un omaggio all’arte della commedia e al maestro Eugenio Allegri, in un intreccio di parole, emozioni e passione teatrale che promette di conquistare il pubblico.

San Clemente



Domenica 22 febbraio alle 17.00 il Teatro Villa propone “Le due foreste”, spettacolo adatto dai 6 anni in su. Un racconto intenso e originale, ispirato alla storia vera di quattro bambini persi nella foresta amazzonica, che accompagna gli spettatori in un viaggio tra avventura, coraggio e speranza.