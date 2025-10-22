Teatro Galli, al via la prevendita per la stagione di prosa e danza

Da sabato 25 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli in programma a novembre e dicembre

Scatta la prevendita dei biglietti per la nuova Stagione di prosa e danza del Teatro Galli. A partire da sabato 25 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per assistere agli spettacoli della prima parte del cartellone, in programma a novembre e dicembre.

Si parte con “L'assaggiatrice di Hitler” (15 novembre) trasposizione scenica del romanzo pluripremiato di Rosella Postorino, per proseguire con la commedia “Rumori fuori scena” con The Kitchen Company (20 - 22 novembre) per poi toccare un classico del teatro shakespeariano “Macbeth” (25 novembre - 27 novembre), riletto da Daniele Pecci. A dicembre spazio alla compagnia Frosini-Timpano con Tanti Sordi (3 dicembre), al tradizionale appuntamento con l’operetta della compagnia Corrado Abbati che quest'anno propone "Cin ci là" (8 dicembre), per poi spostarsi al Teatro degli atti con “Anna Ghiaccio” di Teatro Patalò (12 dicembre). Il mese chiude con “La reginetta di Leenane” di Martin McDonagh, con Ambra Angiolini e Ivana Monti (16 - 18 dicembre). A dicembre spazio anche alla danza, con il Balletto di Roma, per la prima volta al Teatro Galli, con “La derniere danse?”, omaggio al coreografo belga Micha Van Hoecke.

La prevendita partirà sabato 25 ottobre dalle ore 10 alle 14 al botteghino del Teatro Galli e online su Vivaticket. Per chi si recherà al botteghino, nella mattina di sabato 25 ottobre dalle 9.30 il personale del teatro distribuirà i numeri per organizzare l’accesso alla biglietteria.

Per gli spettacoli da gennaio ad aprile la prevendita partirà sabato 6 dicembre.