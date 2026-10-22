Teatro Rimini, dal 24 ottobre al via le prevendite per la stagione di prosa del Galli

Da Umberto Orsini a Sonia Bergamasco, otto spettacoli tra novembre e dicembre con grandi interpreti, riletture dei classici, teatro civile e drammaturgia contemporanea

Dai grandi interpreti della scena italiana alle voci più originali della drammaturgia contemporanea, passando per le riletture dei classici, il teatro civile e l’operetta. Si avvicina la data del debutto per la stagione di prosa 2026-2027 del Teatro Galli: da sabato 24 ottobre si aprono le prevendite per gli spettacoli in programma a novembre e dicembre, otto titoli che vedranno alternarsi sul palcoscenico artisti come Umberto Orsini, Sonia Bergamasco, Francesco Pannofino, Anna Della Rosa, Marco Goldin.

Il preludio della Stagione è affidato ai Motus che venerdì 30 ottobre presenteranno Frankenstein_Diptych (prevendite già attive www.vivaticket.com/it/ticket/frankenstein-diptych/315931 ) un progetto in due parti (A Love Story, ore 19.30, e History of Hate, ore 21.15) che rilegge il celebre mito letterario di Mary Shelley come specchio politico della società contemporanea. Un dittico ideato e diretto da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande, che intreccia i temi dell'identità, della diversità e del rapporto con l'altro.

Anna Della Rosa è protagonista mercoledì 11 novembre di Accabadora, adattamento teatrale del romanzo di Michela Murgia, per la regia di Veronica Cruciani. Un'opera intensa che porta sul palcoscenico le pagine di una delle scrittrici più significative della letteratura italiana contemporanea.

Dalla letteratura all’arte con Marco Goldin che mercoledì 18 novembre rende omaggio a uno dei maestri più amati della pittura con Monet. Una vita a colori, spettacolo che ripercorre la vita e l'arte del grande impressionista francese attraverso un racconto arricchito da tecnologie tridimensionali, scenografie digitali e musiche originali di Remo Anzovino.

È ispirato ad Amleto di Shakespeare Rosencrantz e Guildenstern sono morti (dal 20 al 22 novembre) la tragicommedia scritta da Tom Stoppard nel 1966 che ribalta la prospettiva del capolavoro del bardo mettendo al centro due personaggi minori, amici d'infanzia del principe di Danimarca. Sul palco un trio di interpreti d'eccezione: Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli.

Dal 27 al 29 novembre torna sul palco del Teatro Galli Sonia Bergamasco attesa protagonista di Oscar, rilettura teatrale diretta da Antonio Latella dell'anime giapponese da cui è stato tratto l'iconico cartone animato Lady Oscar.

Il 4 dicembre ci si sposta al Teatro degli Atti per Nord-Ost, spettacolo di teatro civile di Torsten Buchsteiner che riunisce quattro artiste riminesi in un progetto condiviso: in scena Chiara Cicognani, Camilla Fabbrizioli e Ute Zimmermann, con la regia di Mara Di Maio.

Immancabile l’appuntamento con l'operetta della Compagnia Corrado Abbati (8 dicembre) che quest'anno propone Il Pipistrello, uno dei titoli più celebri del repertorio, sulle musiche di Johann Strauss, con la regia di Corrado Abbati e la partecipazione del Balletto di Parma.

Sabato 12 dicembre spazio alla drammaturgia contemporanea con Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro, testo e regia del pluripremiato Emanuele Aldrovandi. Uno spettacolo che indaga, con uno sguardo tagliente sulle contraddizioni del presente, il rapporto tra la ricerca del successo e del consenso immediato e l'aspirazione alla felicità.

A chiudere il cartellone del 2026 sarà uno dei grandi maestri del teatro italiano, Umberto Orsini, diretto da Massimo Popolizio in Prima del temporale (dal 15 al 17 dicembre). Uno spettacolo che intreccia frammenti di vita personale e artistica, memoria e storia del nostro Paese, offrendo al pubblico l'occasione di ritrovare sul palcoscenico del Galli un Maestro che ha attraversato oltre mezzo secolo di teatro italiano.

Le prevendite per tutti gli spettacoli in programma a novembre e dicembre si apriranno sabato 24 ottobre dalle ore 10 alle 14 al botteghino del Teatro Galli e online su Vivaticket. Sabato 24 ottobre alle ore 9.30 il personale del teatro distribuirà i numeri per regolamentare l’accesso alla biglietteria. Il primo giorno di prevendita per ogni transazione sarà possibile acquistare massimo 4 biglietti a spettacolo.

Già attiva la prevendita per lo spettacolo dei Motus. È possibile acquistare i biglietti per assistere ai singoli spettacoli Frankenstein (A Love Story) e Frankenstein (History of Hate) o il mini-abbonamento a Frankenstein_diptych (a Love Story + History of Hate).