Teatro Galli, sabato al via la campagna abbonamenti. Da Pannofino a Bergamasco e Favino

Quattordici titoli tra classici, contemporaneo e grandi interpreti per la nuova stagione di prosa.

"Fuori dal guscio" è il titolo della nuova stagione di prosa del Teatro Galli di Rimini, che prende spunto da un celebre verso dell'Amleto di Shakespeare. Il cartellone si sviluppa attraverso i tradizionali turni ABC e D e propone 14 titoli tra grandi classici, letteratura del Novecento, drammaturgia contemporanea e temi legati all'attualità. La campagna abbonamenti per i nuovi abbonati prende il via sabato 10 ottobre. Il percorso ABC si apre e si chiude nel segno di Amleto. L'avvio è affidato a "Rosencrantz e Guildenstern sono morti" di Tom Stoppard, con Francesco Pannofino, Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli, mentre il percorso si concluderà con l'"Amleto" diretto da Leonardo Lidi.

Tra gli altri appuntamenti ci sono "Oscar", rilettura dell'universo di "Lady Oscar" con Sonia Bergamasco diretta da Antonio Latella, e "People Places and Things" di Duncan Macmillan, nell'adattamento italiano diretto da Pierfrancesco Favino e interpretato da Anna Ferzetti. Alessandro Gassmann firma invece la regia di "Stato contro Nolan" di Stefano Massini, dedicato ai meccanismi di manipolazione dell'informazione.

Torna al Galli anche Umberto Orsini, diretto da Massimo Popolizio in "Prima del temporale", mentre Gianfelice Imparato sarà protagonista de "Il medico dei pazzi" di Eduardo Scarpetta, con la regia di Leo Muscato.

Il turno D guarda invece alla letteratura e alle questioni del presente. Anna Della Rosa porta in scena "Accabadora", tratto dal romanzo di Michela Murgia, mentre Antonio Ornano affronta il mondo di Stefano Benni ne "Il bar sotto il mare". Lodo Guenzi sarà protagonista di "Morte accidentale di un anarchico" di Dario Fo e Franca Rame, mentre Serena Sinigaglia firma "Argo", liberamente ispirato al romanzo di Maria Grazia Ciani.

Completano il turno "Vita del signor Molière", ispirato al romanzo di Bulgakov e interpretato da Fausto Paravidino, "Enigma" con Peppino Mazzotta, dedicato alla figura di Alan Turing, e "Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro" di Emanuele Aldrovandi.

Per acquistare i nuovi abbonamenti bisognerà attendere sabato 10 ottobre, quando il botteghino del Teatro Galli sarà aperto dalle 10 alle 14. Alle 9.30 verranno distribuiti i numeri per regolare l'accesso alla biglietteria. La campagna proseguirà da martedì 13 ottobre negli orari di apertura, fino alla mattina del primo spettacolo di ciascun turno e comunque fino a esaurimento dei posti.

Fuori abbonamento sono previste inoltre proposte con Marco Goldin, Ale & Franz, Compagnia Corrado Abbati, Marco Baliani, quotidianacom e Fanny & Alexander, oltre agli appuntamenti dedicati alla danza. È già aperta, invece, la prevendita per "Frankenstein_diptych" dei Motus, che inaugurerà la stagione il 30 ottobre.