Teatro, il gruppo Master dell'Academy di Sbrighi porta in scena "Giulietta"

Il classico si fa metropolitano: doppio appuntamento al Teatro Lavatoio il 31 maggio e il 1° giugno

Il Centro di Cinema e Teatro di Santarcangelo “La Valigia dell’Attore” porta in scena uno degli appuntamenti più attesi della stagione conclusiva: “Giulietta”, intensa e originale rilettura del capolavoro di William Shakespeare firmata dal regista Samuele Sbrighi.

Presso il Teatro Lavatoio di Santarcangelo di Romagna doppio appuntamento domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2026 alle ore 21:00.

Dopo il grande successo ottenuto nel 2024, lo spettacolo torna sul palco con un cast completamente rinnovato, composto dal gruppo Master dell’Academy del @cct_lavaligiadellattore: gli allievi del terzo anno del percorso professionale, prossimi al diploma, insieme ai Membri Onorari dell’Academy.

“Giulietta” si presenta come un esperimento teatrale unico, capace di intrecciare la poesia immortale di “Romeo e Giulietta” con l’immaginario urbano, feroce e underground de “I Guerrieri della Notte” di Walter Hill.

Samuele Sbrighi

La Verona shakespeariana si trasforma in una metropoli futuristica dominata da bande rivali: Montecchi e Capuleti diventano gang metropolitane che si affrontano tra amore, appartenenza, violenza e destino, in un’atmosfera cyberpunk intensa e cinematografica. Ne nasce uno spettacolo fisico, contemporaneo e visionario, in cui il linguaggio classico si fonde con scenari urbani, movimenti corali e tensioni da guerriglia metropolitana, senza perdere la forza emotiva del testo originale. Lo spettacolo rappresenta anche il cuore del percorso formativo dell’Academy de La Valigia dell’Attore, realtà che da anni accompagna giovani artisti in un cammino professionale triennale fondato su studio, esperienza scenica e crescita umana. Perché il teatro, prima ancora che intrattenimento, è esperienza concreta: il confronto con il pubblico, l’emozione del palcoscenico e l’energia di una sala gremita restano strumenti fondamentali nella formazione di un attore professionista.

“Giulietta” promette così di essere uno degli eventi teatrali più intensi e sorprendenti della stagione: un classico immortale reinventato con coraggio, energia e uno sguardo proiettato verso il futuro.

Info e prevendite: 329 0118144