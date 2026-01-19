Teatro, laboratori e iniziative per tutte le età a Rimini

Al Teatro Galli debutta A Mirror, Sciroppo di Teatro per bambini e Ritorno all’Astoria tra danza, narrazione e creatività

Prende il via una settimana di appuntamenti nel segno delle iniziative promosse dal Comune di Rimini in occasione dell'anniversario della nascita di Federico Fellini. Martedì 20 gennaio, Rimini celebra il regista con diverse iniziative che attraversano cinema, musica e immagini d’archivio e che prevedono l’ingresso gratuito a tutte le sedi del Fellini Museum. Proprio il 20 gennaio, al Palazzo del Fulgor, inaugura la mostra “La musica di Fellini”, progetto dedicato ai vinili delle colonne sonore dei film del regista. In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano. Sempre il 20 gennaio nel Cinemino Palazzo del Fulgor la proiezione di "Ginger e Fred".

Dal 24 gennaio, si inaugura anche una mostra fotografica di Deborah Beer, Le magie di Fellini con immagini ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini. Inoltre, è disponibile il podcast Fellini. Note a margine, che esplora temi e aspetti del cinema di Fellini attraverso 18 episodi, accompagnato da un’audioguida.

Il teatro si anima con spettacoli che uniscono divertimento e riflessione. Il 20 gennaio, il Teatro Amintore Galli accoglie A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato, un’opera di Sam Holcroft che gioca con le dinamiche del teatro nel teatro, tra umorismo e imprevedibilità, diretta a un pubblico adulto appassionato di innovazione scenica.

La programmazione teatrale prosegue e si rivolge ai più piccoli con Sciroppo di Teatro, un progetto di welfare culturale, che il 25 gennaio propone Yes Land al Teatro degli Atti, uno spettacolo di clown e circo contemporaneo che unisce risate e acrobazie, pensato per bambini tra i 3 e gli 11 anni.

Per gli amanti della letteratura, continuano le presentazioni di Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. Venerdì 23 gennaio Marco Bertozzi e Daniela Sacco dialogheranno con Gianfranco Miro Gori e Roberta Pierangela Gandolfi.

Il 25 gennaio, il Museo della Città ospita A spasso con i libri, una rassegna culturale Lions International che favorisce incontri tra autori e pubblico, creando un ponte tra generazioni e comunità attraverso la narrazione e la condivisione di storie.



Mercoledì 21 gennaio alla Chiesa di Sant’Agostino, il prof. Massimo Cacciari dialoga con il prof. Natalino Valentini, direttore dell’ISSR “A. Marvelli”, sul tema: Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità. A moderare la serata è Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV.

Il percorso Educare Verbo Plurale a cura del Centro per le Famiglie torna con incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educatori, focalizzati sulla comunicazione e il rapporto con i bambini, promuovendo un dialogo costruttivo e consapevole. Il primo appuntamento del 2026 è previsto per lunedì 19 gennaio e affronterà il tema Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili con un intervento a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e Desirèe Monciardini, counselor familiare (presso I.C. "Fermi" - Via Egisto Morri, 4).

L’ex Cinema Astoria si trasforma in un polo di creatività e partecipazione con il progetto Ritorno all'Astoria, offrendo laboratori, incontri e attività per tutte le età, coinvolgendo anche la comunità con eventi di danza, artigianato e narrazione.



Infine sempre domenica, il centro storico ospita Rimini Antiqua, una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage, che si ripropone ogni ultima domenica del mese con una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

fino al 20 gennaio 2026

Quartiere Fieristico di Rimini, Via Emilia, 155 – Rimini

Sigep World

47° Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè

Sigep è l'appuntamento professionale più importante al mondo dedicato al Gelato Artigianale e non solo. E' l'evento di riferimento e di ispirazione per l'intera community del Foodservice, attirando professionisti internazionali nei settori Gelato, Pastry&Chocolate, Coffee, Bakery e Pizza.

Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell'intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi.

Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore, offrendo ai visitatori approfondimenti esclusivi sulle tendenze di domani e sui gusti inesplorati.

Nelle Arene tematiche si riaccendono i riflettori su competizioni internazionali, dimostrazioni, talk show, workshop e incontri di formazione.

Disponibili voli diretti da Monaco di Baviera e dalla Spagna per Rimini, disponibili dal 15 al 21 gennaio 2026.

Orario: dalle ore 10 alle ore 18. Ingresso a pagamento - riservato esclusivamente agli operatori professionali. Info: 0541 744555 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) www.sigep.it

martedì 20 gennaio 2026

Fellini Museum – Rimini centro storico

Buon compleanno, Federico!

In occasione del 20 gennaio, anniversario della nascita, Rimini rende omaggio a Federico Fellini con un articolato programma di iniziative promosso dal Fellini Museum, pensato come un attraversamento tra cinema, musica e immagini d’archivio.

Il cuore delle celebrazioni è martedì 20 gennaio, con un regalo speciale per cittadini e turisti: l'ingresso gratuito a tutte le sedi del Fellini Museum per l'intera giornata e propone, alle ore 14.00 al Cinemino, la proiezione di Ginger e Fred, a pochi giorni dai quarant’anni dall’uscita in sala del film.

Sempre dal 20 gennaio, al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra ‘La musica di Fellini’, un percorso espositivo che celebra il legame indissolubile tra le immagini del regista e le note di grandi compositori come Nino Rota e Nicola Piovani. Saranno esposti trenta vinili originali della collezione di Davide Bagnaresi, tra cui edizioni rare internazionali di capolavori come La Strada e 8½ e due preziosi 78 giri degli anni Trenta che, secondo diversi indizi, potrebbero rappresentare i primissimi contributi artistici di un giovanissimo Fellini.

Il programma prosegue sabato 24 gennaio con l'inaugurazione della mostra fotografica “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”. Grazie alla collaborazione con Cinemazero di Pordenone, il Palazzo del Fulgor accoglierà le immagini ritrovate di Deborah Beer tratte dall’Archivio Fellini di Rimini. La mostra ripercorre gli ultimi lavori del regista, offrendo un’intima riflessione sul suo cinema e sul suo percorso artistico.

A completare il palinsesto, il podcast intitolato Fellini. Note a margine, prodotto dal Fellini Museum nell’ambito del progetto europeo REEL – Interreg Italia-Croazia 2021–2027: diciotto episodi che accostano il cinema di Fellini di traverso, seguendo temi, ossessioni e figure ricorrenti. Non una guida, ma una costellazione di appunti per continuare a guardare i film di Fellini come opere vive. Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme e sul sito del Fellini Museum, dove è già online anche l’audioguida realizzata nell’ambito dello stesso progetto europeo.

Info: https://fellinimuseum.it/



martedì 20 gennaio 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turno D

Con un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di teatro nel teatro, a metà fra Pirandello, i grandi autori distopici e Rumori fuori scena, A Mirror. Uno spettacolo falso e NON autorizzato è il nuovo testo di Sam Holcroft che ha avuto un enorme successo nel West End londinese. L’adattamento italiano, firmato da Giancarlo Nicoletti, ha debuttato a Roma a marzo 2025, con un cast di attori molto affiatati capitanati da Ninni Bruschetta e Claudio “Greg” Gregori.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

domenica 25 gennaio 2026

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Sciroppo di Teatro

Anche per il 2026 torna Sciroppo di Teatro®, il progetto di welfare culturale per bambine, bambini e famiglie realizzato da ATER Fondazione in collaborazione con gli assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna. Dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, il progetto si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone.

A Rimini gli appuntamenti sono in programma a gennaio, febbraio e marzo, per i quali sono in distribuzione i voucher presso gli ambulatori dei pediatri e i centri per le Famiglie per il biglietto a prezzo ridotto. Questa settimana a Rimini l’appuntamento è al Teatro degli Atti, ore 16:30 con

Yes Land - Cordata F.O.R. Clownerie e circo contemporaneo

Un clown alle prese con un mondo che sfugge al controllo. Oggetti ribelli, corde che tremano, equilibri che si spezzano. Ma ogni inciampo diventa invenzione, ogni errore un numero. Tra acrobazie e risate, prende forma un gioco imprevedibile, fatto di corpo, ritmo e sorpresa. Adatto per bambini dai 5 anni

Info: https://teatrogalli.it/news/sciroppo-teatro-2026







IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 27 gennaio 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>19 gennaio, 18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30, Roller dance - a cura di Roller Dance Rimini

>20 gennaio, 17:00 – 19:00, Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00, Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto;

21:10 – 23:10, Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>21 gennaio 20:30 – 22:30, Pizzica salentina - corso di pizzica salentina - Fermento Etnico

>22 gennaio 20:30 – 22:30, Ognuno ha una storia da raccontare. Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

>24 gennaio 10:30 – 12:00, Storie ad arte - laboratori creativi didattici - Patrizia Magnani

>25 gennaio, dalle 9 alle 12, Danza in silenzio: Seminario con Aline Nari a cura di L'Arbre à Palabres APS info e prenotazioni [email protected] tel. 338 5925309

>26 gennaio 18:30 – 20:30, (K)not a crochet club

18:30 – 20:30, Roller dance - a cura di Roller Dance Rimini

19:00 – 20:00, Le Inaspettate_voci femminili da riscoprire - Stella Manduchi

>27 gennaio 17:00 – 19:00, Strani ma veri! - Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00, Viaggio di non ritorno - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

21:10 – 23:10, Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria?

lunedì 19 gennaio 2026

I.C. “Fermi”, via Egisto Morri, 4 - Rimini

Educare Verbo Plurale

Torna il percorso Educare Verbo Plurale, ciclo di incontri, a cadenza mensile, dedicati a genitori, insegnanti, educatori e a tutte le persone che accompagnano nella crescita bambini e bambine da 4 a 10 anni. Il programma 2026 propone quattro serate, ognuna pensata per approfondire un aspetto fondamentale delle relazioni familiari ed educative. Gli incontri si terranno in presenza presso le scuole del territorio. Il primo appuntamento dell’anno è:

>Lunedì 19 gennaio: “Parole come ponti. Restare in dialogo con i bambini di fronte alle loro domande più difficili”. Intervento a cura di Caterina Rivola, psicologa e psicoterapeuta, e Desirèe Monciardini, counselor familiare.

Il percorso, libero e gratuito fino ad esaurimento posti, è aperto alla cittadinanza. Al termine di ciascun appuntamento verrà dato spazio alle domande da parte del pubblico.

Ore 20.45 Ingresso gratuito Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/



mercoledì 21 gennaio 2026

Chiesa di Sant'Agostino, via Cairoli, 35 – Rimini

Il respiro della vita

P. A. Florenskij testimone della verità

E' il filosofo e saggista di fama internazionale Massimo Cacciari l’ospite d’eccezione della Prolusione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di San Marino–Montefeltro.

Il prof. Cacciari dialoga con il prof. Natalino Valentini, già direttore dell’ISSR “A. Marvelli”, sul tema: Il respiro della vita. P. A. Florenskij testimone della verità.

A moderare la serata è Simona Mulazzani, direttrice di Icaro TV.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.issrmarvelli.it/percorsi-di-formazione-e-ricerca/prolusione-anno-accademico-2025-2026/



mercoledì 21 gennaio 2026

Cinema Tiberio – Borgo San Giuliano Rimini

Sirat - Diretta streaming con il Regista + Film

Film di genere drammatico, regia di Oliver Laxe, con Sergi López, Bruno Núñez, Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Richard Bellamy. Diretta straming con il regista più proiezione del film.

Ore 20.45 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



dal 22 al 28 gennaio 2026

Cinema Tiberio – Borgo San Giuliano Rimini

Sentimental value

Versione originale con sottotitoli italiani

Un film di genere commedia, drammatico di Joachim Trier, con Renate Reinsve, Elle Fanning, Stellan Skarsgård, Cory Michael Smith, Catherine Cohen

La proiezione è proposta in lingua originale norvegese/inglese con sottotitoli in italiano domenica 25 gennaio alle ore 21. Nelle altre giornate il film è proiettato in versione doppiata in italiano.

Accolto da una delle standing ovation tra le più lunghe nella storia del festival di Cannes e vincitore del Golden Globe per il miglior attore non protagonista (Stellan Skarsgård), il film segna il ritorno del talentuoso regista de La persona peggiore del mondo, Joachim Trier.

Orario: giovedì 22 alle ore 17, venerdì 23 alle ore 21, sabato 24 alle ore 17 ed ore 21, domenica 25 alle ore 18.30 ed ore 21 (la proiezione delle ore 21 di domenica 25 è in versione originale norvegese/inglese con sottotitoli in italiano) martedì 27 alle ore 21 e mercoledì 28 gennaio alle ore 17

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



venerdì 23 gennaio 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Continuano le presentazioni di Libri da queste parti, la rassegna della Biblioteca Gambalunga dedicata ai libri che raccontano il territorio e la sua storia. Gli appuntamenti della settimana:

venerdì 23 gennaio 2026, ore 17.30

Marco Bertozzi e Daniela Sacco

Immaginari incarnati. Appropriazioni culturali, cinema, arti dal vivo, Quodlibet, 2025

in dialogo con Gianfranco Miro Gori e Roberta Pierangela Gandolfi

evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

Ingresso libero Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it



domenica 25 gennaio 2026

Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

A spasso con i Libri

Rassegna culturale Lions International al Museo della Città

Un viaggio tra autori, storie, narrazioni, conversazioni e comunità. La rassegna “A spasso con i Libri” nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro e condivisione tra autori, lettori e territorio. È un viaggio attraverso parole, racconti, emozioni, in cui i protagonisti sono i libri, gli autori e il pubblico, la cultura diventa incontro e ponte tra persone, generazioni e comunità.

Cinque incontri domenicali riminesi e un calendario diffuso sul territorio tra Santarcangelo, Cattolica e Repubblica di San Marino. Ogni incontro offre momenti di confronto, presentazioni, letture e attività culturali rivolte a un pubblico eterogeneo.

A Rimini l’appuntamento della settimana è previsto per domenica 25 gennaio.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30. Ingresso gratuito Info: 347 495 3130 www.lionsrimini.it/al-via-il-30-novembre-la-rassegna-letteraria-a-spasso-con-i-libri-2025-26/

domenica 25 gennaio 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero info: www.facebook.com/riminiantiqua



domenica 25 gennaio 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Colazione e film

La domenica mattina continuano “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell'elegante foyer del Fulgor.

Domenica 25 gennaio appuntamento con la proiezione di Lèon, regia di Luc Besson e The Hours, regia di Stephen Daldry (in versione originale inglese).

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it