Teatro: termina il festiva "Filo per Filo, Segno per Segno": oltre 2500 presenze per 31 spettacoli

Domenica 31 al Ceis "La piccola biblioteca magica"

L’edizione 2026 del Festival Filo per Filo, Segno per Segno - realizzato da Alcantara Teatro con la collaborazione della Regione Emilia Romagna, del Comune di Rimini e del Comune di Santarcangelo – giunge alla conclusione all’insegna della parola-guida di quest’anno: Confini. Il programma - che è ha registrato oltre 2500 presenze e 31 appuntamenti, tra i quali gli spettacoli che hanno visto protagonisti 150 ragazze e ragazzi allievi del teatro stabile di Alcantara - si è caratterizzato per un’attenzione particolare all’intergenerazionalità, con ampio spazio ad allestimenti capaci di interessare anche un pubblico adulto, e per l’utilizzo di luoghi inconsueti dove vivere esperienze inaspettate.

Domenica 31 alle ore 10 e alle 11 al CEIS, spazio alla narrazione a cura delle ragazze e dei ragazzi di Alcantara teatro e dedicato a bambine e bambini tra i 6/8 non accompagnati dai genitori, per motivi di spazio. Infatti, il giovanissimo pubblico sarà accolto ne La piccola biblioteca magica: tra gli scaffali della biblioteca più piccola del mondo i libri non si limitano a essere letti, ma prendono vita. In questo luogo incantato, il confine tra carta e realtà svanisce, permettendo ai personaggi più amati di uscire dalle pagine per accogliere i visitatori. Lo spettacolo è un’esperienza immersiva riservata a soli dieci bambini alla volta, che verranno letteralmente catapultati nel cuore di una favola. Non saranno semplici spettatori, ma compagni d’avventura: guidati per mano dai protagonisti delle storie, i piccoli esploratori attraverseranno regni fantastici e vivranno in prima persona la magia del racconto, diventando essi stessi parte integrante della narrazione.

Infine, in chiusura, l’evento finale del 31 maggio avrà luogo all’Ex Cinema Astoria: uno dei luoghi più amati e riconoscibili della città, oggi protagonista di un percorso di rinascita culturale e sociale attraverso il progetto Ritorno all’Astoria. Fino al 2027, l’ex cinema continuerà a trasformarsi in uno spazio aperto alla comunità, dedicato all’incontro tra arti, generazioni e linguaggi differenti, grazie al lavoro condiviso de Il Palloncino Rosso APS, Alcantara Teatro e Città Visibili APS.

La serata si aprirà alle 19 con un aperitivo offerto da La Mi Mama e proseguirà con Le fiabe del mattino, musica di Luca Arduini Trio e testi di Alcantara teatro. Una modo per ripensare alla fiaba come uno spazio ideale da raggiungere in cui i confini tra realtà e immaginazione si fanno sottili. Da questa idea nasce uno spettacolo dal vivo dove musica strumentale e teatro narrativo si incontrano, attraversando racconto e improvvisazione. Le storie del mattino diventano note, immagini e riflessioni che parlano di desideri, relazioni e consapevolezza, trasformando una giornata qualunque in una fiaba contemporanea. Le fiabe del mattino è molto più di un concerto: è un incontro tra musica e parola, dove il jazz essenziale di Luca Arduini si intreccia alle voci dei giovani del Laboratorio Stabile Alcantara.