Il programma della stagione Teatro Villa, al via una nuova stagione tra comicità e teatro contemporaneo

Dal 14 novembre quattro appuntamenti serali con Alessandro Ciacci, Ivan Talarico, le Gemelle Mejerchold e Maurizio Cardillo

Da sabato 14 Novembre 2026 Il Teatro Villa inaugura una Stagione Curata, il nuovo cartellone teatrale che promette relax e attenzioni ma anche la giusta dose di nutrimento per la mente e l’anima. Le serate autunnali si scaldano con la oramai consolidata formula del Club, un luogo dove incontrarsi, sorseggiare un vinello e fare due sane chiacchiere. Ogni sera il teatro apre alle 20.00 e il pubblico potrà godersi l’aperitivo mentre va in scena il PRE SHOW con Città Teatro e ospiti a sorpresa. E finito lo spettacolo ci sarà ancora spazio per i saluti e gli arrivederci.

La prima serata del 14 novembre vede in scena la sagacia di Alessandro Ciacci nel suo live: riminese di nascita e milanese di adozione, Ciacci vanta una lunga carriera da stand-up comedian costellata di innumerevoli partecipazioni televisive, culminate nel 2024 con il trionfo a LOL Talent Show 2. Lo ricordiamo come ospite fisso nella veste di “sociologo” sui generis in “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” accanto a Piero Chiambretti su Rai 3. Ciacci rappresenta un nuovo modello di comico intellettuale: si cala nel contemporaneo utilizzando i classici della letteratura, alternando recitazione, comicità e numeri di destrezza verbale. Torna al Teatro Villa con un esilarante one man show che tra satira, improvvisazione (e chissà che altro), porta in scena uno spettacolo brillante e contemporaneo, perfetto per inaugurare la stagione del Villa.

Le proposte della stagione curata del Teatro Villa continuano il 21 novembre con Vaniloqui di Ivan Talarico e la sua squisita raffinatezza comica: un flusso di parole e canzoni, accompagnate da pianoforte e chitarra, che unisce monologo, satira sociale e surrealismo, mettendo in discussione il presente tra temi come identità, potere ed economia.

Grande ritorno al clown al femminile con le Gemelle Mejerchold (5 dicembre), alias Francesca Airaudo e Giorgia Penzo, in una serata esplosiva ad alto tasso di litigi fra soubrettes: Olga e Manolita, abilità e talento comico da vendere, cominciarono a cantare insieme per puro caso, dovendo sostituire un numero mancante in un celebre varietà. Da allora non si sono più lasciate e il loro sodalizio continua, in una lotta perpetua sul contendersi la scena. Lo spettacolo ha varcato i confini nazionali più volte in tournée all’estero, grazie al suo linguaggio universale.

Il 19 dicembre va in scena l’omaggio di Maurizio Cardillo al grande maestro del comico Marcello Marchesi, Il sadico del villaggio: in sogno Cardillo bambino vede Marcello Marchesi dentro la TV Philco in bianco e nero, un signore di mezza età che parla senza pausa dal 1963. Questo discorso che dura da cinquant’anni incuriosisce le divinità che si chiamano Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Ave Ninchi e Paolo Panelli. Accorrono nel corpo dell’attore per ascoltare il discorso di Marchesi. Infine anche il pubblico comincia a pensare per battute infinite. Con una proliferazione sadica di parole che rende impossibile ogni ordine.

Nella seconda parte, quando la Stagione volge a primavera, le domeniche pomeriggio si animeranno con il progetto Pinocchio nella trilogia curata da Città Teatro e accompagnata dalla Piccola Officina Creativa, laboratori e merenda per trascorrere un intero pomeriggio con Collodi e la sua fantasia; i Matinée li passeremo invece con la classe a teatro! Parleremo ai ragazzi di importanti figure storiche come i 7 fratelli Cervi, del difficile percorso dell’adolescenza, dell’ambiente e della sua tutela, con spettacoli che utilizzano la musica, il racconto popolare ma anche nuove tecnologie di ascolto in cuffia per immergersi ancora di più nel viaggio o farsi rapire da un vascello pirata.

Chiuderanno la Stagione Surata del Villa i saggi di fine corso, dove attori provetti saliranno sul palco al termine dei laboratori teatrali frequentati nell’arco dell’anno.