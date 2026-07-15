Teddy supera gli 800 milioni di fatturato: 2025 da record

Crescono vendite, e-commerce e rete di negozi. Il gruppo riminese guarda al 2026 puntando su sviluppo sostenibile e valorizzazione delle persone

Bilancio da record per il Gruppo Teddy, che chiude il 2025 con un fatturato di 802,3 milioni di euro, superando per la prima volta la soglia degli 800 milioni. In crescita anche l'Ebitda, salito a 46,7 milioni (+4,5%), trainato soprattutto dall'ottimo andamento del mercato italiano (+11,7%).

A sostenere i risultati sono stati anche il forte sviluppo dell'e-commerce (+63,8%) e l'espansione della rete commerciale, con 103 nuovi negozi aperti nel 2025. Il gruppo conta ora 933 punti vendita in 44 Paesi e opera online in 30 mercati.

L'amministratore delegato Alessandro Bracci ha sottolineato come gli investimenti degli ultimi anni abbiano contribuito alla crescita dell'azienda, che nel 2026 festeggerà i 65 anni di attività, con l'obiettivo di continuare a crescere puntando su sostenibilità e valorizzazione delle persone.