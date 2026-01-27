Teheran convoca l’ambasciatrice italiana dopo le parole di Tajani

L’Iran definisce “irresponsabile” l’ipotesi di inserire i pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche

L’Iran ha convocato l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei, in seguito alle dichiarazioni del ministro degli Esteri Antonio Tajani sulle Guardie Rivoluzionarie iraniane. Il titolare della Farnesina ha annunciato che giovedì, durante il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea, proporrà insieme ai partner europei l’inserimento dei pasdaran nell’elenco delle organizzazioni terroristiche.

Secondo quanto riportato dai media iraniani, il direttore generale del ministero degli Esteri per l’Europa ha espresso forte disappunto per le parole di Tajani, giudicate “approcci sconsiderati” e “dichiarazioni irresponsabili”. Teheran ha invitato l’Italia a rivedere la propria posizione, definita ostile e non coerente con le relazioni bilaterali.

La convocazione dell’ambasciatrice rappresenta un nuovo segnale di tensione diplomatica tra l’Unione Europea e la Repubblica islamica, già al centro di frizioni per il dossier nucleare, la repressione interna e il ruolo regionale delle Guardie Rivoluzionarie.