Telefonate agli anziani soli per sostenerli durante l'emergenza caldo: anche a Riccione attivato il servizio

Il numero per l’emergenza caldo è comunque operativo per chiunque si trovi in condizioni di difficoltà nell’affrontare le giornate di intenso calore

Con il persistere delle intense ondate di calore, il Comune di Riccione ricorda ai cittadini che è operativo il numero per l’emergenza caldo: 0444 914892. Il servizio si inserisce nel più ampio Piano caldo 2026, promosso dal Distretto di Riccione in collaborazione con l’Ausl Romagna, la Protezione civile e le associazioni del terzo settore e volto a sostenere e monitorare gli anziani e i soggetti a rischio. L’iniziativa proseguirà fino a metà settembre. Tra le misure previste dal Piano, spicca il servizio di monitoraggio telefonico che, durante le giornate di bollino rosso, contatta e monitora le condizioni di salute delle persone più fragili. Questa attività sta già contattando e verificando lo stato di salute di circa 20 residenti over 75 sul territorio del Distretto di Riccione che hanno attivato il servizio di telesoccorso. Attraverso chiamate personalizzate, dal lunedì al venerdì o, anche nei giorni festivi, quando le colonnine di mercurio si impennano per via delle temperature particolarmente elevate, il servizio consente non solo di fornire informazioni utili per affrontare le alte temperature, ma anche di verificare lo stato psicofisico degli anziani, offrendo, quando necessario, un intervento di sostegno personalizzato. Il numero per l’emergenza caldo è comunque operativo per chiunque si trovi in condizioni di difficoltà nell’affrontare le giornate di intenso calore attivandosi per offrire un supporto personalizzato su richiesta. Il servizio è pronto a intervenire in caso di necessità con servizi di aiuto a domicilio.



