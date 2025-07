Telemarketing aggressivo, in arrivo i filtri anti-truffa: stop chiamate moleste

Dal 19 agosto e dal 19 novembre, bloccate le chiamate estere con numeri falsi

Due date importanti si profilano all’orizzonte per contrastare una delle pratiche più odiose e diffuse che affliggono milioni di cittadini italiani: il telemarketing aggressivo e scorretto. A partire dal 19 agosto 2025, entreranno in funzione i primi filtri di rete in grado di bloccare le chiamate in arrivo dall’estero mascherate da numeri fissi italiani. Una seconda e significativa stretta è prevista per il 19 novembre, quando i filtri verranno estesi anche alle chiamate con numeri mobili contraffatti.

A darne notizia è Simone Baldelli, responsabile nazionale del dipartimento tutela dei consumatori e utenti di Forza Italia. “Abbiamo di fronte a noi due date significative per la lotta all’odioso fenomeno del telemarketing aggressivo e scorretto che quotidianamente viene praticato verso milioni di cittadini ormai esasperati”, ha dichiarato Baldelli.