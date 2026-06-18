Telemarketing aggressivo, nuove tutele per i consumatori

Entrano in vigore le nuove norme contro le attivazioni non richieste. A Rimini attivo un punto di supporto per i cittadini

Da mesi, se non da anni, si discuteva dell'introduzione di norme davvero efficaci per contrastare il fenomeno del telemarketing aggressivo e tutelare finalmente i consumatori, specie nelle fasce più deboli.

Da domani, 19 giugno, entreranno in vigore le nuove disposizioni che prevedono l'annullamento di tutti quei contratti di luce e gas strappati in maniera truffaldina o anche solo non richiesti esplicitamente dal consumatore.



Si tratta di un risultato straordinario arrivato al termine di un lungo percorso di confronto istituzionale e sensibilizzazione sul tema, al quale ha partecipato anche il riminese Marco Lupo, delegato regionale e membro del comitato nazionale di Consumerismo. L'associazione ha svolto un ruolo di primo piano attraverso iniziative, incontri e attività promosse presso la Camera dei Deputati, portando all'attenzione della politica e delle istituzioni le criticità generate dal telemarketing selvaggio nel settore energetico e la necessità di introdurre strumenti più efficaci a tutela dei cittadini.



Per consentire ai consumatori di esercitare concretamente questo nuovo diritto, dal 19 giugno saranno operativi a Rimini e Medicina, in provincia di Bologna, i primi due punti territoriali dell'Emilia-Romagna supportati da Consumerismo e collegati al servizio nazionale "Contratto Nullo". I cittadini potranno ricevere informazioni, orientamento e supporto nella verifica della propria posizione contrattuale, valutando l'eventuale applicabilità delle nuove disposizioni previste dalla legge.



"Per anni abbiamo assistito a situazioni in cui i consumatori si sono ritrovati con contratti mai realmente richiesti o sottoscritti senza una piena consapevolezza delle condizioni proposte", ha dichiarato Marco Lupo, delegato Consumerismo Emilia-Romagna. "Dal 19 giugno entra finalmente in vigore una norma che rafforza in maniera significativa la tutela dei cittadini. Il nostro obiettivo è fare in modo che questo diritto sia realmente conosciuto e utilizzabile, mettendo a disposizione punti territoriali in grado di orientare i consumatori verso gli strumenti previsti dalla nuova disciplina".



A Rimini il punto d'informazione e annullamento promosso da Consumerismo sarà in via Tripoli 218, presso la sede dell'agenzia Utilities Dimension. Consumerismo Emilia-Romagna invita tutti i cittadini che abbiano sottoscritto contratti luce e gas a seguito di telefonate commerciali e che nutrono dubbi sulla regolarità della procedura a informarsi sulle nuove opportunità di tutela introdotte dalla normativa in vigore dal 19 giugno.





