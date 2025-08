Temporali in Lombardia: oltre 100 richieste ai Vigili del Fuoco

Lecchese, Brianza e Bassa Bresciana tra le aree più colpite. Allagamenti, alberi caduti e fiumi in piena, ma Milano risparmiata dai disagi maggiori

Dalla tarda serata di ieri una violenta perturbazione temporalesca ha colpito ampie zone della Lombardia, portando con sé piogge intense, forti raffiche di vento e grandinate. I fenomeni atmosferici hanno provocato numerosi disagi, tra cui allagamenti, cadute di alberi e danni a strutture leggere.

Le aree più interessate risultano essere il Lecchese, la Brianza e la Bassa Bresciana. I fiumi Seveso e Lambro hanno registrato rapidi innalzamenti del livello dell’acqua nella parte settentrionale della regione, mentre a Milano le precipitazioni non hanno causato particolari criticità.

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati ininterrottamente per far fronte alle oltre 100 richieste di soccorso tecnico urgente pervenute. Gli interventi hanno riguardato principalmente l’aspirazione di acqua da scantinati e box allagati, nonché la rimozione di alberi e rami pericolanti caduti sulle strade o in prossimità di abitazioni.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e invitano a prestare attenzione alle previsioni meteo delle prossime ore, in attesa che la perturbazione lasci definitivamente la regione.