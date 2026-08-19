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Tennis, a Igea conquistano gli ottavi Di Marco, Ferrara, Bacchini e Capogrossi

Entra nel vivo il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
19 agosto 2026 12:29
Tennis, a Igea conquistano gli ottavi Di Marco, Ferrara, Bacchini e Capogrossi - Wiliam Di Marco (foto Tana)
Wiliam Di Marco (foto Tana)
Bellaria Igea Marina
Sport
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E’ entrata decisamente nella fase più calda la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.

I primi a conquistare gli ottavi sono stati William Di Marco (Tc Viserba), Iangabriel Ferrara (Tc Coriano) e due giovani portacolori del Tc Riccione, Alessandro Bacchini e Leonardo Capogrossi.

Tabellone finale, 4° turno: Valerio Ferrari (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-3, 6-1, Tommaso Lombardi (3.3)-Francesco Zanzini (3.4) 6-1, 6-2, Nicola Ravera (3.3)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-5, 6-4, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Passerini (3.4) 6-1, 6-0, Matteo Silvagni (3.3)-Marco Cola (3.2) 7-5, 6-2, Marco Baldelli (3.3)-Davide Coffari (3.4) 7-5, 6-4, Francesco Paolini (3.4)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-1, 1-0 e ritiro, Andrea Filanti (3.3)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-1, 6-2, Federico Attanasio (3.3)-Emanuel Vannucci (3.5) 4-6, 7-5, 10-8, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 7-5, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Fabio Nicolella (3.5) 6-2, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Federico Melli (3.5) 6-2, 6-3.

5° turno: Alessandro Bacchini (3.1, n.5)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-3, Leonardo Capogrossi (3.2, n.11)-Isaac Casalboni (3.3) 7-5, 6-0, William Di Marco (3.1, n.6)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-1, Iangabriel Ferrara (3.1, n.3)-Valerio Ferrari (3.4) 6-3, 6-3.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

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