Tennis, a Igea conquistano gli ottavi Di Marco, Ferrara, Bacchini e Capogrossi

Entra nel vivo il Trofeo del Gavettone di terza categoria al Circolo Tennis Venustas

E’ entrata decisamente nella fase più calda la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.

I primi a conquistare gli ottavi sono stati William Di Marco (Tc Viserba), Iangabriel Ferrara (Tc Coriano) e due giovani portacolori del Tc Riccione, Alessandro Bacchini e Leonardo Capogrossi.

Tabellone finale, 4° turno: Valerio Ferrari (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-3, 6-1, Tommaso Lombardi (3.3)-Francesco Zanzini (3.4) 6-1, 6-2, Nicola Ravera (3.3)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-5, 6-4, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Passerini (3.4) 6-1, 6-0, Matteo Silvagni (3.3)-Marco Cola (3.2) 7-5, 6-2, Marco Baldelli (3.3)-Davide Coffari (3.4) 7-5, 6-4, Francesco Paolini (3.4)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-1, 1-0 e ritiro, Andrea Filanti (3.3)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-1, 6-2, Federico Attanasio (3.3)-Emanuel Vannucci (3.5) 4-6, 7-5, 10-8, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 7-5, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Fabio Nicolella (3.5) 6-2, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Federico Melli (3.5) 6-2, 6-3.

5° turno: Alessandro Bacchini (3.1, n.5)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-3, Leonardo Capogrossi (3.2, n.11)-Isaac Casalboni (3.3) 7-5, 6-0, William Di Marco (3.1, n.6)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-1, Iangabriel Ferrara (3.1, n.3)-Valerio Ferrari (3.4) 6-3, 6-3.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.