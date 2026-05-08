Tennis, a Viserba ai quarti Matteini e Di Marco

Fari sul torneo nazionale di terza categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”

Pietro Matteini e William Di Marco sono stati i primi giocatori che hanno raggiunto i quarti di finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”.

Negli ottavi grande sorpresa con la vittoria del 3.2 Pietro Matteini (Ct Cicconetti) sul n.1 del seeding, il 3.1 Luca Amati per 6-3, 6-3, mentre il 3.1 William Di Marco (n.4) ha fatto un ottimo esordio sui campi di casa superando 7-6, 6-3 il 3.3 Alessandro Laganà.

4° turno: Francesco Pazzaglini (3.2)-Francesco Bagli (3.4) 7-6, 6-1, Alessandro Manduchi (3.2)-Alessandro Monti (3.3) 6-2, 6-1, Pietro Matteini (3.2)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-2, Emanuele Ascani (3.2)-Francesco Paolini (3.4) 6-4, 6-1, Alessandro Cortesi (3.3)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-0, 7-5. Ottavi anche per Filippo Marcaccini (3.3) per il forfait del suo avversario.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Antonio Giorgetti (direttore di gara Luca Bartoli) e terrà banco fino alle finali previste il 13 maggio.