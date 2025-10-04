Tennis, a Viserba successi di Palombo e di Amodio-Milano

Nelle prequalificazioni Ibi di quarta categoria maschili: è il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia

Gianmarco Palumbo batte Jacopo Paladini e si aggiudica il torneo nazionale di prequalificazione Ibi di 4° categoria maschile andato in scena sui campi del Tennis Club Viserba. E’ il circuito nazionale che porterà al Master di Roma in contemporanea agli Internazionali d’Italia.

In semifinale Palumbo, portacolori del Gt Rivazzurra, ha battuto 6-1, 6-4 Romeo Fabbri (Tc Viserba), nella seconda semifinale successo di Jacopo Paladini (Galimberti Tennis Team) su Adriano Amadio (Ct Rimini) per 6-1, 6-4. Nel match-clou dominio di Palumbo che si è imposto con un netto 6-1, 6-1.

Quarti: Romeo Fabbri (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.1) 7-6, 6-1, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Andrea Bonetti (4.1, n.5) 6-3, 4-6, 10-6, Jacopo Paladini (4.2)-Samuele Cardinali (4.3) 6-3, 6-4, Adriano Amadio (4.1, n.3)-Alessandro Gostoli (4.1, n.6) 4-6, 6-0. 12-10.

Nel doppio finale tra le coppie formate da Alberto Amadio ed Andrea Milano e Francesco Banini-Nadir Sartori. Successo della coppia del Ct Rimini formata da Amadio e Milano che si è imposta nel match-clou con il punteggio di 6-0, 6-3.

Semifinali: Amadio-Milano (n.1) b. Bianchi-Bucci 7-5, 6-1, Banini-Sartori b. Cenci-Prioli (n.2) 6-0, 7-5.

Il giudice di gara è stato Antonio Giorgetti, che ha effettuato le premiazioni, direttore di gara Marco Mazza.