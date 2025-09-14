Tennis, ad Anne Schaefer il torneo Itf Women’s Tour “Rimini Cup"

Ha superato al tie-break del terzo set Deborah Chiesa. il torneo Itf Women’s Tour era organizzato dal Tennis Club Viserba

Anne Schaefer è la regina della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour dotato di un montepremi di 15.000 dollari organizzato dal Tennis Club Viserba conclusosi questa sera. Al termine di una finale molto equilibrata e di ottimo livello tecnico ed agonistico la giocatrice tedesca, partita dalle qualificazioni, si è imposta per 6-4, 3-6, 7-6 (6) su Deborah Chiesa.

La finale va in scena davanti ad una bellissima cornice di pubblico, la tribuna del Tennis Club Viserba è strapiena. Primo set nel segno della 38enne di Apolda che strappa subito il servizio all’avversaria e sale sul 3-1 con un gioco molto brillante, ma l’italiana non si fa sorprendere, tiene alto il livello del gioco e risale sul 3-3. La giocatrice trentina ha tutto l’interesse a puntare sulla solidità contro una giocatrice partita addirittura dalle qualificazioni, quindi al settimo match consecutivo.

Invece è la giocatrice tedesca, ormai italiana d’adozione, che dal 4-4 ha la forza di strappare nuovamente la battuta all’avversaria ed aggiudicarsi così il primo set. Nel secondo set è la 29enne trentina, ex n.143 del ranking Wta, che cerca di essere subito protagonista, alza il livello degli scambi e sulla spinta strappa il break al 7° game all’avversaria per chiudere di lì a poco al 9° game. Al termine del secondo set Deborah Chiesa, evidentemente non al meglio, riceve un trattamento medico. Terzo set palpitante e ricco di capovolgimenti di fronte.

In avvio è nuovamente la Schaefer che piazza il break al 1° gioco, immediato il contro break dell’ex azzurra di Fed Cup. Ma al 3° game è nuovo break per la giocatrice tedesca, tornata brillante come nel primo set, Deborah Chiesa pareggia i conti sul 3-3, ma è la giocatrice tedesca che ha ancora una volta la forza per sprintare con il break al 7° game. Ormai il servizio è un optional e la trentina pareggia subito i conti sul 4-4. Il punteggio segue i servizi fino ad un drammatico tie-break finale nel quale la giocatrice italiana spreca un match-point e poi lascia strada alla giocatrice tedesca che chiude il match con la braccia alzate. La finale è stata arbitrata da Enea Castelvetro, molto apprezzata la direzione “giuridica” dell’Itf Supervisor, il riminese Pier Luigi Grana.

Al termine la cerimonia di premiazione, sono stati il presidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis, e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli (viserbese doc) a consegnare i trofei alle giocatrici, alla presenza del direttore del torneo, Alessandro Canini e del direttore tecnico del Circolo, il maestro Marco Mazza.