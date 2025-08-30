Altarimini

Tennis, al Ct Cicconetti in evidenza Zanzini, Bomba, Vincenzi, Pecorari e Sartoni

Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi

30 agosto 2025 15:12
Primi match sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. 

Nel tabellone di 3° brillano Tommaso Zanzini, Alex Vincenzi, Emmanuele Bomba, Giovanni Pecorari e Mattia Sartoni.

Tabellone di 3°, primo turno: Francesco Bagli (3.5)-Giovanni Fabiani (3.5) 7-6, 6-1.

2° turno: Tommaso Zanzini (3.3)-Pietro Rossi (3.2) 5-7, 6-4, 10-6, Alex Vincenzi (3.3)-Pietro Montemaggi (3.2) 6-1, 6-1, Emmanuele Bomba (3.3)-Davide Faoro (3.5) 7-5, 6-2, Giovanni Pecorari (3.2)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 7-6, 6-4, Mattia Sartoni (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.3) 6-4, 6-4.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre. 

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

 

