Tennis, al Tc Viserba brillano Montemaggi, Montoneri e Falconi
Avanza il torneo Open Memorial “Cristian Cavioli". Nel torneo Open femminile in bella evidenza le giovanissime Amati, Pellandra e Campana
Avanza a suon di risultati il torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.
Nel tabellone di 3° in grande evidenza due giocatori del Tc Viserba, Pietro Montemaggi e Jacopo Montoneri, brilla anche Gianfilippo Falconi (Ct Zavaglia).
3° turno: Luca Lorenzi (3.3)-Federico Passerini (3.5) 6-2, 7-6, Michele Tonti (3.3)-Alberto Compagnoni (3.4) 6-2, 6-1, Emanuele Ascani (3.4)-Davide Bolzoni (3.3) 6-3, 6-3, Leonardo Carioni (3.3)-Francesco Bagli (3.5) 6-1, 6-4, Francesco Pazzaglini (3.3)-Filippo Quadrelli (3.5) 6-3, 6-1.
4° turno: Pietro Montemaggi (3.2)-Andrea Bonivento (3.5) 3-6, 6-1, 10-6, Elia Michelangelo Cicognani (3.4)-Alessandro Cortesi (3.2) 7-5, 6-1, Jacopo Montoneri (3.2)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 6-2, Gianfilippo Falconi (3.2)-Islam Zeyd Al Kilani (3.3) 6-0, 7-6, Leonardo Baldoni (3.1, n.10)-Luca Amati (3.2) 2-6, 6-1, 10-6.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto si avvia alle battute finali, sempre sui campi del Tc Viserba, il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba partito sabato, dotato di 1000 euro di montepremi e che terrà banco fino a venerdì.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale tre giovani di belle promesse, la ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia), la sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tennis Club) e Viola Amati (Tc Viserba).
2° turno tabellone finale: Diamante Campana (3.2)-Elena Ravani (2.8) 6-3, 6-2, Serena Pellandra (2.7)-Matilde Morri (2.8) 6-2, 7-6, Viola Amati (2.8)-Alice Stella (2.7) 5-7, 6-2, 10-6.