Altarimini

Tennis, al Ct Cicconetti avanti Savini, Vinetti, Orlando e Califano

Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi

A cura di Redazione
03 settembre 2025 11:24
Tennis, al Ct Cicconetti avanti Savini, Vinetti, Orlando e Califano - Beniamino Savini
Beniamino Savini
Sport
Condividi

Nel torneo Open maschile del Ct Cicconetti al 3° turno nel tabellone finale Savini, Vinetti, Orlando e Califano

Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano il 3° turno Beniamino Savini, allievo dello staff di Tennissimo al Tc Ippodromo, due giocatori portacolori del Ten Sport Center, Enea Vinetti e Diego Orlando, ed Alessandro Califano (Tc Moneta), un giocatore in ascesa che si allena alla Galimberti Tennis Academy.

Tabellone finale, 2° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 6-3, Beniamino Savini (2.8)-Matvii Lemishko (2.7) 6-2, 5-7, 6-1, Enea Vinetti (2.7)-Mattia Sartoni (3.2) 6-0, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-6, 6-3, Alessandro Califano (2.7)-Filippo Fracassi (3.1) 6-1, 6-3.

Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini