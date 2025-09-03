Tennis, al Ct Cicconetti avanti Savini, Vinetti, Orlando e Califano
Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi
Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Conquistano il 3° turno Beniamino Savini, allievo dello staff di Tennissimo al Tc Ippodromo, due giocatori portacolori del Ten Sport Center, Enea Vinetti e Diego Orlando, ed Alessandro Califano (Tc Moneta), un giocatore in ascesa che si allena alla Galimberti Tennis Academy.
Tabellone finale, 2° turno: Mattia Muraccini (2.7)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-3, Riccardo Muratori (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-2, 6-3, Beniamino Savini (2.8)-Matvii Lemishko (2.7) 6-2, 5-7, 6-1, Enea Vinetti (2.7)-Mattia Sartoni (3.2) 6-0, 6-0, Diego Orlando (2.8)-Gabriele Sgroi (2.7) 7-6, 6-3, Alessandro Califano (2.7)-Filippo Fracassi (3.1) 6-1, 6-3.
Si tratta di un torneo ormai tradizionale, che terrà banco fino al 7 settembre.
Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.