Tennis, Aurora Corvi vince l'Open femminile di Viserba

In finale ha battuto Greta Vagnini. Nel Memorial “Cristian Cavioli” brillante esordio nel main-draw per Pesaresi, Manfredi e Zanuccoli

Aurora Corvi ha vinto il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba, dotato di 1000 euro di montepremi. La 2.4 portacolori del Tennis Club Triestino, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale la 2.6 marchigiana Anna Pierini per 5-7, 6-3, 10-4 ed in finale la 2.6 di casa Greta Vagnini, testa di serie n.3, per 4-1 e ritiro. Da sottolineare che quest’ultima era pervenuta alla finale battendo 6-2, 2-6, 13-11 la 2.5 Mia Chiantella, testa di serie n.2.

Quarti: Anna Pierini (2.6)-Camilla Fabbri (2.6, n.4) 6-2, 6-3, Greta Vagnini (2.6, n.3)-Viola Amati (2.8) 6-2, 6-4. Nella finale del tabellone a conclusione di 3° successo della 3.2 ravennate Diamante Campana (Ct Zavaglia) in finale sulla 3.1 Clara Marzocchi (Tc Ippodromo) per 6-3, 6-1.

Intanto si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi.

1° turno del tabellone finale: Luca Butti (2.8)-Jacopo Montoneri (3.2) 6-3, 6-1, Alessandro Pesaresi (3.1)-Andrea Travaglini (2.8) 6-0, 6-1, Edoardo Federico Manfredi (3.1)-Pietro Vagnini (2.8) 7-5, 4-6, 12-10, Andrea Zanuccoli (2.8)-Emanuele Ascani (3.4) 6-0, 6-2.